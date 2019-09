Milagros y obras

ilagro es que a pesar de haber caído el diluvio, en la mayor gota fría del último siglo, no haya habido víctimas mortales en la Región de Murcia. Y ello a pesar de los cuantiosos daños materiales que se han producido en el Mar Menor, en la huerta, o en poblaciones como Alquerías o Beniel (que se lo digan a Jorge Esquer, que estuvieron un día y medio sacando agua y barro). Y ello a pesar también de todas esas vidas que el viernes y el sábado dieron un giro dramático, del que no sabemos cómo se recuperarán.

Milagro es que la Virgen de los Peligros hiciera sonar su campanica ante la enorme crecida del Segura a su paso por Murcia. La Virgen no sabrá de lluvias, ni de caudales, pero si el Segura pudo soportar 450 metros cúbicos por segundo, cuando su caudal medio es cien veces menor (has leído bien, el caudal medio del Segura es de 4,5 metros cúbicos por segundo), ese día la Virgen hizo honor a su función de 'conjuro del mal' haciendo sonar la campana. Milagro es también que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sean capaces de rescatar a todo aquel que lo requiera, en las circunstancias que sean. Y no será por el sueldo mísero que cobran, o por las difíciles condiciones en las que a veces trabajan.

Y, desde luego, es un milagro que los murcianos sean capaces de echarse a la calle, sin contemplaciones, causando una riada, pero de solidaridad, gracias a ese carácter generoso, e incapaz de no conmoverse con la desgracia del prójimo. Hace 140 años, cuando la riada de Santa Teresa arrancó vidas, enseres y casas enteras, la ciudad de Cartagena se volcó de tal forma en ayudar a aquellos desgraciados, que Juan Vicente Bautista García, bisabuelo de don Antonio Díaz Bautista, escribió una carta al periódico, cumpliendo con ello un deber de gratitud a todos los benefactores y arrancando de paso las lágrimas a cualquiera que la lea.

Pero de no haber sido por las obras de ingeniería faraónica que han sido capaces de canalizar y de contener esa cantidad imposible de agua, parte de la cual bajó endemoniada hacia Murcia, habríamos salido todos, Murcia entera, nadando de nuestras casas. Igual que hace 140 años. Lo tildamos de milagro, pero el milagro, en Murcia capital, es que nos pillara la riada con el Plan de Prevención de Avenidas hecho, listo y en estado de funcionar eficazmente.

El río Segura y su Vega son una tierra fértil, por algo somos la huerta de Europa. Porque sus tierras pertenecen al río, y él no entiende de edificaciones.

Si para Napoleón eran esenciales tres cosas para iniciar la guerra (dinero, dinero y dinero), para contener, canalizar o sencillamente aprovechar esta tierra nuestra, lo que hace falta es ingeniería, ingeniería e ingeniería. Personas cualificadas para adecuar el terreno y no quedar a merced de inclemencias meteorológicas. Y no ocurrencias oportunistas faltas de profundidad. Mira el Mar Menor. Confluyen en él no menos de ocho grandes ramblas. Invisibles, pero letales. ¿Alguien ha planteado que se draguen las golas, para que salga el lodo, y que entre agua limpia? No, porque nadie ha preguntado a un ingeniero.