Todo igual

Hace algún tiempo y en este lugar, alguien me decía: parece mentira que siendo juez y casi sesentón, seas tan pardillo. Yo pensaba: ya será menos. Pero hoy estoy seguro que tenía razón, e incluso que es más aún. La realidad es que no solo no me arrepiento, sino que me gusta, pues gracias a ser 'pardilleo' puedo funcionar sin deber nada a nadie y sin tener que pasar por ningún hipotético aro de humo.

La libertad y la independencia son tan sagradas en mi profesión que hacer un paréntesis en ella para cuestiones del primer poder del Estado debería impedirte volver al tercero de ellos. Pero eso es cuestión del segundo de esos poderes del Estado de Derecho. Todo sigue igual, hasta la falta de entendimiento para poder regir un Estado, caminando a nuevas elecciones, que da igual quien las gane, pues o no se ponen de acuerdo o si lo hacen es para que mande quien no ha ganado.

Mientras tanto, me entretengo en mis ratos libres, con algún que otro cabeceo (este cabeceo sí es bueno) en el sillón frente a la tele durante el tiempo sestero. Pero me sobresalta una entrevista telefónica en uno de esos programas para después de comer. Al parecer se acusaba en un diario de tirada nacional de haber tenido su presentador un trato de favor por parte de una funcionaria de prisiones para hacer una entrevista a un recluso.

Y para demostrar que eso no era verdad, que había hecho la misma cola que todos los que allí esperaban para entrar y haber pasado por todos los controles de seguridad, incluido el cacheo personal e intransferible, invita telefónicamente a un representante sindical de UGT. Me recordó a esos testigos que, en muy pocas ocasiones sucede, pero ocurrir ocurre, que propuesto por una parte a la hora del interrogatorio parece que sea testigo de la otra. Hasta tal punto que el letrado de turno renuncia a él, visto que le desmontaba sus argumentos. Pues eso le pasó al presentador: el sindicalista contestaba justo lo contrario de lo que él quería, y con gran habilidad dio por finalizada la entrevista tratando de arrimar el ascua a su sardina, ya chamuscada.

En fin, supongo que serán interpretaciones de un mismo asunto, y de una misma declaración. Como dicen en Psicología, cuando no se quiere ver u oír algo, ni se ve ni se oye.

A lo mío, nuevo año judicial vida igual. Y eso que promete ser movido. Empezando por la sentencia de los ERES y acabando por la del independentismo catalán, pasando por que los fiscales quieren que se endurezcan las penas, por la decisión del Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco o la eliminación de los aforados, sin olvidar a los Rato y compañía. El juez Marchena se despide de su vida profesional, al parecer, este próximo mes de octubre, con la sentencia cumbre de su carrera. Supongo que hagan lo que hagan mis compañeros del Supremo, serán cuestionados. Por los independentistas si la sentencia es condenatoria, diciendo que es política esa resolución y que todo es un problema de diálogo entre partidos, sin que el poder judicial deba intervenir.

Claro que en ese sentido creo se equivocan los que así piensan, porque la ley es la ley y lo es para todos. Y si la sentencia es absolutoria, cosa que no creo porque si no ya estarían en libertad esos presos preventivos, habrá quien pensará que también la sentencia es política por no querer liarla más.

Nada es fácil, pero si se aplica la ley, en conexión con lo probado, las críticas necesariamente se esfumarán solas.