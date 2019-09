Fútbol, cerveza y pesadilla electoral

Barrunto que una vez consumada la amenaza de nuevas elecciones, el nivel de hartazgo del personal con eso que llamamos política rebasa hoy todos los umbrales conocidos. ¿A quién pueden interesar las andanzas y correrías, dimes y diretes de personajes como Sánchez, Cayetana, Arrimadas, Rivera, Casado o nuestro inefable FER? O las del resto de tertulianos, feriantes y apesebrados de la farándula política. En tiempos entendía que la POLÍTICA, así en mayúsculas, era otra cosa. Se trataba del conocimiento del poder y sus formas; de su complejidad y distribución social; de las claves para intervenir y transformar la realidad.

Hoy ya no sé qué pensar. El insustancial discurso de sus protagonistas, su imagen anodina me persigue desde primera hora de la mañana. Y desde hoy tal pesadilla arreciará por radio, prensa escrita, redes, televisión. Irrumpen, invaden mi cotidianidad. No hallo forma de zafarme.

Tras el golpe del 23F mi profesora de Historia fingió cierta sorpresa al advertir que los estudiantes de aquel COU de humanidades no leíamos regularmente un diario. Tal entendía que era nuestra obligación. Me tomé aquello muy a pecho; y durante mis años de universidad leí religiosamente la prensa cada día. Mi buen amigo Paco también. Solo que él compraba el Marca.

A veces me exasperaba el desinterés de tantos universitarios hacia la realidad política de entonces. Paco sonreía desde la atalaya de su fina ironía. Y me desarmaba el sutil equilibrio que lograba entre su natural bonhomía y ese punto de socarronería trufada de follaíca cartagenera. A sus veinte años solo le interesaban tres cosas: mujeres, fútbol y cerveza. Nunca alardeó de lecturas o conocimientos que excedieran esos tres grandes pilares de la vida. La política le generaba urticaria. Y el resto de conocimientos, que los tenía, los llevaba en silencio, cual molestas almorranas. Mientras yo me dispersaba en múltiples intereses, él sabiamente supo centrarse en lo que importaba. Ni que decir tiene que siempre ligó más, bebió más; y del deporte, mejor no hablamos.

¿Y por qué cuento esto?

Porque treinta años después, y ya sin remedio, me rindo a sus razones.

Tras un tórrido verano mareando la perdiz, deshojando la margarita de un acuerdo de Gobierno, nos llevan a nuevos comicios. Infumable, el poco respeto mostrado hacia quienes ya votamos.

No tolero más que tan anodinos personajes irrumpan a diario en mi vida. Durante los últimos años, la política se ha convertido en un vulgar sainete que en nada desmerece de la crónica rosa o las tertulias futboleras. Y puestos a comparar, gana el original. La cosa va más allá de la devaluación, de la trivialización de lo que llamamos información política. Lo inquietante es que esa política de consumo que fabrican y venden las empresas que la monopolizan, condiciona y conforma la política real.

Los líderes se eligen atendiendo a la imagen que pueden sostener en los medios. El negocio de llenar horas y horas de supuesta información política, necesariamente frivoliza el debate y genera los actores que mejor se prestan a tal juego. Y si algún asesor de comunicación precisa sacar mayor partido a su producto, sin pestañear nos manda de nuevo a las urnas. Y mientras nos machacan a campañas y chorradas, la casa sin barrer. Nadie informa de los tejemanejes de quienes realmente manejan poder, nadie recoge los verdaderos debates. ¿Conocemos acaso en Murcia la forma en que los lobbies de la agroindustria o las grandes constructoras movieron los hilos de sus títeres políticos? De eso va la hecatombe del Mar Menor, la ruina de Corvera, la pésima calidad del empleo y la del aire que respiramos. Esa es la verdadera información, aquella que los grandes medios hurtan al ciudadano.

Arduo será escapar a la pesadilla de otra insufrible campaña electoral. Eso sí, el domingo de tan infaustos comicios actuaré de la forma más política que a día de hoy se me ocurre. A saber, saldré por la mañana a comprar el Marca. Compartiré unas cervezas con Paco. Por la tarde veré el partido de mi Atleti. Más cerveza. Y al caer la noche, y si la cosa se pone tierna, me ocultaré con mi pareja bajo el tálamo nupcial. En cualquier caso, lejos, muy lejos del alcance de la voz de Ferreras y el tostón de su pactómetro.