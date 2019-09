Iglesias se hace monárquico

De nuevo con ustedes, que me honran con la lectura de este rincón que LA OPINIÓN me concede porque, a veces, un tiempo de descanso, de los que escribimos y los que nos leen, es necesario. El inicio de una nueva etapa es como el comienzo de algo nuevo. Lo que ocurre es que es difícil encontrar algo nuevo porque, al regreso, todo parece encontrarse en el mismo lugar donde lo dejamos en julio, así que continuamos tratando de las mismas cosas: el Gobierno sigue sin formarse, las declaraciones de unos y otros parecen oler a naftalina de lo viejas que parecen, y algunos y algunas consiguen sorprendernos con según que tontuna o exceso verbal, como es el caso de la noble portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, acusando a sus compañeros de partido, en Euskadi, de ser tibios con el nacionalismo (una recién llegada a ese partido debería de tener más respeto hacia unos compañeros que en un momento vivieron amenazados por ETA), o de un declarado republicano que siempre ha mostrado su desprecio hacia la monarquía en sus exposiciones y en su forma irrespetuosa de vestir en sus visitas al rey, y que hace ahora unas declaraciones en televisión pidiendo la intermediación del Jefe del Estado para que abogue por un Gobierno entre PSOE y Podemos. Lo conocen, estamos hablando de Pablo Iglesias, que se ha descolgado con una exposición en la que suplica que el Jefe del Estado intervenga para hacer posible un nuevo Gobierno, en el que esté Podemos, por supuesto.

No salgo de mi asombro. O no se ha leído la Constitución, algo que no creo, o intenta que el monarca caiga en una trampa,en la que no caerá, por fortuna, porque el artículo 56 de la Constitución nos viene a decir que el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. El rey es árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, pero como apunta algún catedrático de Derecho Constitucional no tiene ni poderes implícitos ni poderes de prerrogativa ni poderes de reserva ni reserva de poder. O lo que es igual, el rey no puede, y por lo tanto no debe tampoco, intentar influir en la formación de un nuevo Gobierno.

Pero así están las cosas. Tenemos un personal político que juega a epatar un día sí y otro también (la última aparición de Rivera en busca de un salvavidas es de premio). Un personal que, como en el caso de Iglesias, se permite rechazar una vicepresidencia y tres ministerios en el mes de julio, y en el mes de septiembre anda lloriqueando en las más diversas entrevistas pregonando que ahora sí. Que, ahora, aquello que se le ofreció en un momento, y que despreció de la peor manera, ahora sí vale, quizás porque las últimas encuestas no son muy generosas con su formación y unas elecciones que parecen estar a la vuelta de la esquina no les llegan en el mejor momento. Tan de los nervios parece estar que ahora quiere investir al rey de unas prerrogativas que la Constitución no le da. Sí, el líder podemita pretende que Felipe VI abandone su papel institucional, de neutralidad, y convenza a Pedro Sánchez de que ha de abrir a los morados las puertas del próximo Ejecutivo: «Le diré al Jefe del Estado que le toca una labor de arbitraje, que es más importante que nunca. Entender que en un sistema parlamentario la coalición es la fórmula natural más importante cuando nadie tiene una mayoría absoluta». Y esto lo dice un republicano que ahora, por esas cosas extrañas de la política, y de la desfachatez también, reconoce en el rey unas atribuciones que la Constitución no le concede ¿Se nos estará haciendo monárquico?