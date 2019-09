Prohibido prohibir, doctor

Si hay una frase que odio con toda mi alma es la de: ¡hay que cuidarse! Cuando te la dice un amigo o un familiar, pase. Le presupones la buena fe y hay que agradecérselo. Pero cuando uno lleva media vida cuidándose y un médico te lo dice, hay que echarse cuerpo a tierra, porque la balas vienen silvando y va a resultar complicado librarse de alguna onerosa penitencia impuesta por el galeno. El último médico que me la dijo, la colocó al final de una retahíla de este calibre: teniendo en cuenta su edad, hipertensión, y diabetes (esto último se lo había sacado de la faltriquera espontáneamente), está usted bien. Pero (ese pero), tiene que cuidarse. Por la misma ecuación podría haber sentenciado: dado que ya está usted muerto, sus parámetros médicos están fenomenal.

No hace falta recurrir al manido chiste de «no le va alargar la esperanza de vida, pero el tiempo que le queda se le va a hacer muy largo», para certificar que a los médicos y a las autoridades sanitarias en general, alumnos adelantados de la autoridad eclesiástica y sus impuestas vigilias de tiempos pasados, les entusiasma prohibirnos cosas, y si son de un surtido variado, mejor. A lo mejor yo soy un rebelde de nacimiento, pero en mi infancia no dejé de constatar en las recurrentes visitas a los médicos nutricionistas a los que mi madre me llevaba para bajar peso (y compensar de esta forma que me hubiese atiborrado anteriormente a Quina San Clemente para abrir el apetito y a 'torrás' de chorreante aceite) estaban por lo demás bastante rollizos, por no decir rotundamente obesos.

Pues bien, no satisfechos con prohibir el tabaco, los médicos y autoridades sanitarias amenazan con prohibir ahora la costumbre, rápidamente extendida en los últimos años, del vaping. Vaya por delante que hace veinticinco años que dejé de fumar, y que pruebo el alcohol espiritoso solo en extrañas ocasiones, cuando la norma social así lo exige. O sea, que no sangro por la herida. Meterse algo en el cuerpo que no sea un alimento o una bebida nutritiva me parece un error de cálculo lamentable. Bastantes cancerígenos hay presentes en nuestra vida diaria para añadir otras sustancias adicionales, por muy inocuas que parezcan. Pero una cosa es no recomendar, otra sugerir que no, y otra muy distinta prohibir.

Es verdad que el vaping ha causado hasta seis muertes contabilizadas en los últimos días en Estados Unidos, y que Donald Trump, en uno de sus tweets intempestivos, ha amenazado con prohibirlo totalmente. Menudo hipócrita, un individuo que se niega a restringir la compra y posesión de algo que provoca más de 30.000 muertos al año en su país, como son las armas de fuego, y quiere prohibir totalmente algo que ha producido seis.

Lo del vaping no será bueno (casi nada de lo que produce placer lo es), pero ha ayudado a millones de fumadores de tabaco convencional a abandonar un vicio tan perjudicial. Además, los fallecidos por el vaping, se ha demostrado, compraron el producto para vapear en el mercado negro, donde les vendieron una sustancia adulterada, con algo de cannabis y una pizca de un aceite tóxico. Limitar y perseguir la adulteración de cualquier alimento o producto de consumo es obligación inexcusable de las autoridades respectivas (en EE UU depende de la Food & Drug Administration, aka FDA). Perseguir el fraude criminal no justifica fastidiar el placer y el negocio a los demás, que se atienen a las normas sanitarias y disfrutan de su libertad sin hacer daño al prójimo.

A todo esto, es increíble cómo los talibanes de cualquier especie, intentan encontrar la mínima excusa para librar una batalla prohibicionista. En el siglo pasado experimentaron con la prohibición de alcohol, impulsado por una especie de precursoras del feminismo que entraban inopinadamente en los bares y se liaban a destrozar barriles de cerveza hacha en mano. La causa era noble, por mor de la extendida costumbre de muchos maridos y padres de familia de pulirse la paga semanal los sábados en la taberna más cercana.

Pero, ante la constatación reiterada de que la prohibición de algo que la gente quiere solo conduce al contrabando, y a la fabricación ilegal (en los célebres alambiques ocultos en las montañas y manejados por paletos peligrosos) con sus terribles consecuencias para la salud de los bebedores empedernidos, que acababan consumiendo bazofia de pésima calidad y muriendo como chinches de enfermedades digestivas y hepáticas, la opinión pública acabó poniéndose en contra de la prohibición. El sentido común acabó con la Ley Seca, que se fue por donde había venido, en este caso derribando los muros de la intolerancia a base de apoyar a los candidatos políticos al Congreso y al Senado que prometían acabar con la Ley Seca.

Pero parece que no aprendemos la lección. En los años 60, la ONU, o más bien los países que la constituyen, desataron una agresiva lucha contra el consumo de drogas, que solo ha producido, como en el caso del la Ley Seca, el desarrollo monstruoso de mafias que trafican con ellas, a tal punto de amenazar con controlar las instituciones de países enteros como Colombia, el aumento del deseo de consumir por parte de la juventud sin causa (la norma en nuestro mundo desarrollado) y un derroche sin precedentes de recursos públicos en su persecución y represión.

El mayor argumento contra el vaping viene a ser que también provoca adicción, como el tabaco, por la presencia de nicotina en sus componentes. Pero por esa misma razón, habría que prohibir los parches y los chicles de nicotina, que también contienen nicotina, como su discreto nombre indica. Y puestos a producir adicción, el chorizo de Cantinpalo produce una terrible adicción, como evidencian los miles de españoles que no lo pueden probar porque están condenados a vivir en países donde no se puede adquirir en los supermercados locales.

En fin, que no aprendemos lo que nos enseñaron los grafiteros del Mayo del 68, prohibido prohibir, que fue una versión politizada pero en el fondo concomitante de lo que a continuación sería el verano del amor de que los hippies celebraron con gran entusiasmo y ningún prejuicio en San Francisco. Tanto la primavera de París, como el verano de San Francisco son solo dos manifestaciones de un idéntico mensaje a los poderes establecidos: ¿por qué no dejáis a la gente en paz, y os metéis en vuestros propios asuntos?