Hipopótamos

En el fragor de la actualidad vive el ingenio. Es uno de los ingredientes necesarios en esa ola constante de información que se genera en este nuevo mundo infoxicado. La información pura y dura es oro, y ofrecerla en condiciones de veracidad absoluta, sin prisa pero lo antes posible, es una tarea muy complicada. Por eso cuando algo tiene credibilidad su valor en momentos de necesidad de información es incalculable, y más hoy. La lucha contra las fake news es dura, pero se está estabilizando, y es lógico que así sea.

Hay ingenio al servicio del bulo. Ingenio que pone a prueba a quienes navegan en la cresta de la ola informativa desmenuzando las informaciones como si la actualidad fuera el lineal de una fábrica, desechando lo que no tiene valor informativo. En esas fake news que beben del ingenio en España somos potencia mundial. No en las fake news orquestadas mediante una estrategia global al modo americano o ruso, no.

Lo nuestro siempre ha sido la pandereta, sin desprestigiar, que también hay maestros del timo informativo y del estrangulamiento de la línea editorial hasta más allá de la corteza del limón. El amarillismo también hizo que brillara el periodismo. En la tormenta informativa paralela a la #DanaRMurcia de estos días hemos visto de todo. Una gran avenida de información, ramblas de fotos y comunicados, crecidas de vídeos increíbles e informaciones tan luminosas como relámpagos, truenos y centellas. Y ahí hay otro trabajo ingente del periodista: desbrozar todo lo que ve, lo que otros publican y lo que le llega. Ahí radicará que sea creíble en su próxima afrenta de actualidad imprescindible.

Es una adversidad, por supuesto. Pero ha generado una fórmula, al menos para los que nos apasiona la comunicación, una fórmula, digo, maestra, que hace brillar, aún más, el trabajo periodisítico. Estos días hemos tenido muchos ejemplos, y en general, los medios de siempre, los de todos los días, salen reforzados. Tormentas de Canadá como si fueran Los Urrutias, hipopótamos en rotondas de Murcia, presas rotas y hasta comunicados oficiales redactados y sellados perpetrados por un gremio nacido más allá del amarillismo populista, y del periodismo.

«Si no pasa nada, tendremos que inventarlo», decía Hearst. Esto ha quedado muy atrás con las redes sociales. Ahora, cuando pasa algo hay que inventarse algo aún más increíble para captar al público. Y además, se convierte en noticia en algunos casos. La madurez de la opinión pública depende de la madurez de los medios, que han aprendido a convivir con hipopótamos. Enhorabuena a todos los periodistas y gracias. Vale.