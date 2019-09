Blanco y negro

El mundo crece. Aumenta la población pero se despueblan continentes y áreas rurales. Avanzamos en tecnología, hay cada vez más facilidad para acceder a la información y la cultura. Somos cada vez más ignorante, peor informados. Fake news. Somos más inteligentes, más cerebrales. Aumenta el culto al cuerpo. Inventamos alimentos sintéticos, regresamos a las dietas ecológicas. Viajamos más. Ya no hay viajeros, todos somos turistas. Las músicas se fusionan, la literatura es vanguardista, el arte es ininteligible. No dejamos de alabar a los clásicos, a los puros. El arte es más sofisticado. El mejor arte está en el pasado, siempre, invariablemente. Ya no hay artistas. Todos somos artistas. Nadie lee, todos escriben libros.

Construimos más y más viviendas. Ya no vivimos en cuevas. Cada vez las casas son más pequeñas. Más pequeñas. Vivimos de nuevo en cuevas, en cubículos que llamamos apartamentos. Somos libres. No existe la esclavitud. Jornadas de doce horas. Quince días en agosto. Hipotecas. Precariedad. Hay cada vez más dinero. Los sueldos no suben. Sube la gasolina, la factura de la luz, del gas, del agua. Llegas a fin de mes. La clase media está agonizando. El agua es cada vez más escasa. Cada vez hay más gordos. Cada día hay más muertos por accidentes de tráfico. Cada vez los coches son más seguros. Las modas apelan a ser más guapas, más delgadas, más modernas. Más obesidad. Más comida basura. Come hamburguesas, bebe Coca-Cola, toma Starbucks. Más plástico. Hay que reducir el consumo de plástico. En el supermercado te cobran la bolsa. Todo lo demás va envuelto en plástico. Cada vez estamos más concienciados. La isla de plástico es más y más grande. Aumenta la desforestación en el Amazonas. Aumentan las zonas verdes en las ciudades. Aumenta la contaminación. Cada vez vivimos más años. Aumenta el número de fallecidos por polución medioambiental. Fuma. Bebe. Sé feliz. Ahora, ya. Compra. Gasta, consume. Tú te lo mereces. Ahorra para futuro. Disfruta de la última serie de moda, del autor revelación. Ha ganado un Oscar. Es el mejor. Comparte tu felicidad en Facebook. Comparte la foto de tu paella, de tu gran día en la playa. Existes, muéstralo.Disminuyen las relaciones sexuales. Más porno, violaciones. Amor.

La gente tiene más mascotas que nunca. Se consume cada vez más carne. Se ama a los animales. Se abandonan perros en carreteras. Cada día hay más personas mayores que viven (y fallecen) en soledad. Pero amamos a los animales y pertenecemos a una ONG. Estamos hiperconectados. Estamos solos. Tenemos redes sociales y miles de amigos. Vivimos solos, nos cuesta relacionarnos, no conocemos al vecino. Conoces a una señora de Atlanta que ha grabado un estúpido vídeo. No conoces a nadie. Conócete a ti mismo. Educar es sencillo. Nuestros hijos ven videos en YouTube a la hora de comer. El maestro no tiene ni idea de enseñar. Las leyes están mal. La policía no hace su trabajo. Los políticos, uf, los políticos. Entendemos de todo. Lo sabemos todo. No tenemos ni idea de nada. El arte contemporáneo es una estafa. Entiendo de arte. Sé quién es Andy Wharhol. Me suena el nombre de un tal Pollock. Soy fan de Tarantino. Amo el arte, aborrezco el arte. Mindfulness.

Ya no somos tan salvajes. Autoayuda, psicología. Cada vez los hombres son más salvajes. Las mujeres son las víctimas. En el colegio solo hay acoso entre menores. La juventud está perdida. No recuerdo que en mis tiempos las cosas estuvieran tan mal. Aumenta la violencia. Los niños ya no juegan en la calle. La gente es feliz. Celebramos todo. Aumenta el número de suicidios, el consumo de ansiolíticos. Aumenta el paro. Cada vez hay más trabajo. Igualdad. Más viejos. Los jóvenes empiezan cada vez más pronto a consumir tabaco y alcohol. Hay más universitarios que nunca. Cada vez somos más igualitarios. La brecha salarial aumenta. Las noticias son cada día más catastróficas y pesimistas. Pero el mundo va a mejor. Los articulistas opinan. Todos opinan. Nadie sabe nada. Todos lo sabemos todo.