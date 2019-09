Volver a empezar

Hay que comenzar otra vez, no hay otro remedio. Hay que olvidarse de la playa, de la montaña, de la cervecita en la terraza del apartamento viendo ponerse el sol desde La Manga, o del café mañanero frente a un sol que se levanta por encima de la isla de El Barón, o quizás del vermú asomado sobre la bahía de Águilas, viendo cómo un barco de pescadores entra en el puerto rodeado de gaviotas que revolotean esperando las sobras de las redes.

O mejor quizás no sea olvidarlos, sino recordar esos momentos cuando se aparte usted, amigo, de la pantalla del ordenador, o usted, señora, cuando salga de su clase donde acaba de explicar a sus alumnos el plan de trabajo para este año en su asignatura, o incluso cualquiera de los dos mientras hace la comida en la cocina. Esos, entre tantos otros momentos de la vida normal recuperada en este septiembre, son los instantes oportunos para recordar que hemos descansado, que hemos cambiado nuestras vidas, unos más y otros menos, durante el periodo vacacional.

Aún recuerdo mi inquietud en estas fechas a la hora de esperar el horario que tendría ese curso en el instituto. Para los docentes, ese horario marcará su vida durante todo el año, pues dependerá de los cursos que le asignen y a las horas que los tenga todo lo demás que pueda hacer con su vida. Quizás el horario más catastrófico que he tenido nunca fue el de un año que daba todas las horas de clase por la mañana, menos tres horas, lunes, miércoles y viernes, de 20.30 a 21.30, con un COU nocturno. Cuando lo vi, me quedé de piedra, y realmente me costaba trabajo, sobre todo los viernes, a esa hora, en el mes de enero, salir de mi casa e irme al instituto donde estaba un grupo de alumnos cansados y hartos de toda la semana – algunos incluso compartían esos estudios con un trabajo durante el día –a los que había que explicarlos el estilo directo y el indirecto, y que tenían por delante las pruebas de Selectividad, siempre más complicadas para los que estudian y trabajan a la vez. O sea, que no tenían más remedio que escucharme, los pobres.

Para intentar quitarnos este soponcio de la vuelta al trabajo, en muchos pueblos y ciudades de la Región de Murcia han inventado las fiestas de septiembre. En Cartagena andan montando el campamento de Cartagineses y Romanos, en Murcia ciudad ya tenemos toda la feria en marcha, las peñas en El Malecón, las atracciones en su sitio y mil actividades para olvidar las penas, e igual en Cehegín, con las fiestas patronales, o en Calasparra, etc., etc.

Y, mientras tanto, los padres andan haciendo números para proporcionarles a los chavales lo necesario para comenzar los cursos: los libros, los uniformes, donde sea requerido, (el otro día un padre me dijo que 'le habían dado hora' en el colegio para ir a recoger, y a pagar, el uniforme de su hija. No sabía yo que eso iba así ahora, y me sorprendió mucho. Pensaba que los uniformes se vendían en las tiendas, pero, no, ahora parece ser que se venden en algunos colegios) el material, la tableta, donde también sea requerida, y así sucesivamente. Imagino que a algunos les va a sobrar poco dinero para gastarlo en fiestas.

Dicen los estudiosos del tema que el síndrome de la vuelta de vacaciones dura aproximadamente diez días. Si alguno de ustedes lo está sufriendo todavía, recuerden esto: siempre se pasa, nadie se queda enganchado en la añoranza de las vacaciones. Al final, todos entramos por la tira y volvemos al trabajo, a nuestra vida diaria y esperamos a que lleguen las próximas. Que llegarán. Así que: ánimo.