Da la sensación de que en estos meses de calor las acciones destinadas a la lucha por la igualdad y a la denuncia de las agresiones sufridas por las mujeres han quedado amortiguadas por el canto de las cigarras y el bullicio de las playas. Pero aunque las voces hayan podido parecer menos fuertes la lucha no se ha detenido. Porque durante estos meses de merecidas y necesarias vacaciones los ataques contra las mujeres y los comportamientos machistas no han cesado. Este verano las mujeres hemos tenido que volver a hacer frente a agresiones sexuales y abusos, en algunos casos por parte de individuos agrupados en "manadas". Hemos escuchado las declaraciones tremendamente machistas de algún personaje público, que, además de negar que exista desigualdad entre hombres y mujeres, ha atacado al colectivo feminista y a todos aquellos y aquellas que han salido a defenderlo.

En el ámbito de la cultura nos hemos encontrado con el corporativismo feroz del mundo de la música clásica, que ha cuestionado las denuncias presentadas por nueve mujeres contra una figura de fama mundial y, aunque los hechos no han sido demostrados y el caso está pendiente de aclaración, enseguida se ha puesto en duda la credibilidad de las denunciantes con argumentos tan discutibles como que se escudan en el anonimato y que han tardado mucho en dar la cara y denunciar. De esta manera las posibles víctimas han sido presentadas como verdugos y el presunto agresor ha recibido una enorme ovación de apoyo en su última aparición pública.

Mientras, el Festival de Cine de Venecia sigue siendo el que menos representación femenina tiene en sus películas a concurso. En esta edición de las 21 películas candidatas al León de Oro, solo dos están realizadas por mujeres, la de la saudí Haifaa Al Mansour y la de la australiana Shannon Murphy. Además, en la muestra participa Roman Polansky sobre el que pesa una acusación por violación desde hace décadas.

Por otra parte, la composición de los nuevos gobiernos regionales ha dado lugar a la creación de pactos de gobierno realizados entre partidos de derechas, que se denominan progresistas y que hablan de regeneración, con un partido que apela al retroceso, que rechaza el feminismo, que contempla como único papel admisible para las mujeres el de madres y esposas, que condena otros modos de relaciones entre las personas y que denomina a la violencia de género "violencia intrafamiliar", como si las palabras no importaran.

Durante estos meses de verano 18 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, todos ellos hombres. A esto hay que añadir el asesinato de dos menores a manos de sus padres, uno de ellos como vehículo para dañar a su madre. El otro al tratar de defender a la suya. Estos crímenes hacen aumentar la cifra de feminicidios cometidos en España desde 2010, que ya se sitúa en 1.054 mujeres asesinadas por hombres. El machismo ya supera en 94 muertes a las perpetradas por la banda terrorista ETA.

Los comportamientos y actitudes machistas no se han marchado de vacaciones. Pero el feminismo tampoco. Seguimos vigilantes y alertas. Las mujeres no hemos bajado la guardia.

Después de este aparente letargo veraniego los meses que vendrán se nos presentan como las hojas de un nuevo cuaderno en el que comenzar a escribir. Ahora, con las pilas recargadas y con toda nuestra energía continuaremos denunciando los abusos que se comenten sobre nosotras y sobre los más débiles y seguiremos reivindicando nuestros derechos. Nuestra meta es conseguir la igualdad entre mujeres y hombre en todos los ámbitos de la sociedad y no vamos a parar hasta conseguirla. Y para ello las mujeres abrimos este nuevo cuaderno, tomamos aliento, cogemos fuertemente el lápiz y con pulso firme retomamos la tarea.