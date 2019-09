Feria, Alfonso y Violante

Nos guste o no, ha llegado la feria. Y parece que este año va a ser larga. Ritualmente se reitera que el origen de este festejo arrancó por una Real Orden de Alfonso el Sabio, después de que su consejo estudiase la solicitud de las autoridades municipales de la época. Cuando le preguntan al itinerante sobre el asunto de las ferias suele pensarlo, para no decepcionar al interrogante. Está claro que la mayoría de las actividades agrícolas se terminan entre finales de agosto y primeros de septiembre. Sin embargo, el calendario de los campesinos no termina por estas fechas, si no que comienza el siguiente.

Para ello era necesario hacer las compras precisas para el otoño, cuando comiencen las siembras. Se podrá decir que estaban los mercados semanales, pero estos ofrecían muy pocos productos. Había un antiguo concepto acerca de los días de trabajo y los de descanso. Y se había convenido que cuando se otorgaban días feriados, se entendía que el comercio realizado estaba exento de impuestos y los asistentes tenían permiso para no trabajar. Por ello conviene diferenciar entre fiestas locales y ferias. No sé si Alfonso el Sabio disfrutaría de las ferias actuales. ¡¡¡Pero su compañera Violante sí!!! Y se la echa en falta en los 'cartelicos' de las narices.