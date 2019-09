Nunca Solo

Todos los veranos mirando al cielo. Una, dos, tres veces€ y cada vez que pasan. Desde la terraza, la playa, el chiringuito€ y la misma emoción. De las pocas cosas que me devuelven a la niñez más absoluta, a un sentimiento de admiración sólo comparable a escenas de películas en las que los buenos ganan a los malos, a un gol, a ver una estrella fugaz.

La Patrulla Águila es tan parte de nuestro verano como el agua transparente, las hogueras, la luna llena, los disfraces, los saltos y las bicicletas. No ha habido una sola vez que no pare lo que esté haciendo para seguirles con la mirada y descubrir sus movimientos, solo, con los niños, con mis padres, amigos o cualquiera con el compartas el momento... Luego, en las exhibiciones, es como estar viendo a un hermano al que has visto crecer toda tu vida; y te sientes orgulloso cuando cientos de miles de personas exclaman ese especial y único «oooooh», de admiración absoluta al paso del avión. Su estela en tierra es la bandera de la emoción y es universal.

Cuando el pasado lunes vi el vídeo del C101 cayendo al Mediterráneo en La Manga, una y otra vez, se me encogió el alma. Todos los «oooooh» se convirtieron en dolor. Lo más parecido a perder a alguien que has querido toda la vida. Y lo realmente especial es que sentí que ese dolor, que es tan de uno mismo, era compartido con los mismos cientos de miles con los que has sentido la emoción de ver a la Patrulla Águila sobrevolar los cielos, aquí y por todo el mundo, en representación de este cachito de tierra y mar en el que tenemos la suerte de disfrutar con sus entrenamientos todos los veranos, ver sus vuelos rasantes, sus loopings y cruces, tantos días, que ya son parte del paisaje.

El Comandante Marín remonta el picado. Lo hace. Se ve perfectamente en las imágenes. No puedo dejar de imaginármelo luchando hasta la última milésima, confiando en remontar, sin pensar en nada más que volver a salir una vez más de esa maniobra imposible. Y así le imagino. Saliendo de ella directo al lugar donde le han devuelto a la vida, en su C101. Dejando en su estela miles de miradas emocionadas. Si algo hemos aprendido es a valorar esa confianza de superhéroes que muestran en cada vuelo. Un golpe de viento, una nube, lo que sea€ Pero el último movimiento del avión es levantarse.

No hay dignidad que sirva para mitigar el dolor que todos compartimos y que no se acercará al de su familia; pero deben saber todos que muchos ya sentíamos agradecimiento antes del 26 de agosto de 2019 y que ahora es aún mayor. Aquel corazón en el cielo viajó a través de cientos de miles de mensajes en los que nos dijimos te quiero. Aquel corazón quedará siempre en nuestra memoria, como el de Solo de la Patrulla Águila, que seguirá haciendo que paremos lo que sea que hagamos para mirar al cielo y compartir la emoción del vuelo.

Cada vez que veamos el corazón de Solo sobre el Mar Menor, le recordaremos. Porque está claro que la Patrulla Águila seguirá sacándonos la admiración del niño que llevamos dentro en cada vuelo. Gracias por tanto. Nunca Solo. Vale.