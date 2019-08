Es distinto, el clima

En esta Región nuestra hay muchas cosas que ostensiblemente han cambiado a lo largo de los años, pero no de los 'años y de los siglos', sino de muy poco tiempo, de lo que puede suponer una vida corriente de un ser humano, ni muy larga, ni muy corta. Hay algo que parece que no va a cambiar nunca, que es el que el PP gobierne, pero, en mucho de lo otro, las cosas van que van que vuelan.

Leo por ahí que hay científicos que andan preocupados por la velocidad con la que se están produciendo los cambios en el clima. Aunque algún descerebrado todavía diga que no admite el proceso de calentamiento que está sufriendo el planeta debido a las actuaciones del homo sapiens, resulta que, bajando la cosa al más puro nivel de la calle y de la gente corriente, un tema de conversación habitual entre el personal mayor es el de los cambios que se vienen produciendo a lo largo de sus vidas, que, antes, mayormente, la cosa iba de que las faldas se han hecho más cortas y «que hay muy poca vergüenza en la juventud actual». Ahora suele ir de «todavía me acuerdo cuando llovía varias veces, o había tormentas, en el Mar Menor a lo largo del verano»; de cuando había que echar una chaquetita o una rebeca en el equipaje porque, «por las tardes, a finales de agosto, refresca», etc., etc.

En Murcia ciudad, pongamos por ejemplo, se notaba perfectamente el cambio de estación, es decir, había una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Actualmente, solo hay dos estaciones perceptibles, una de 10 meses de calor en diversas escalas, y otra de dos meses de algo de frío, sin exagerar, en general. Les voy a dar una prueba de lo que digo con un detalle urbano que todo el mundo puede apreciar. Me refiero a los pantalones cortos de los jóvenes. A lo largo del mes de marzo, los muchachos comienzan a mostrar sus tatuajes en la corva o en el tobillo y ya no dejan de verse hasta materialmente la navidad.

Hay quien dice que es precisamente por eso del tatuaje, y no por lo del calor, por lo que se ponen los pantalones cortos, pero lo cierto es que podemos verlos hasta con un cabezal de chándal con su capucha y todo puesta, incluso con un pañuelo abrigándoles el cuello, y con el pantalón a la rodilla, como si fuera verano la mayor parte del año, y es que lo es, porque no hace frío.

Otro cambio notable es el que ha sufrido el Mar Menor. Resulta curioso que algunos hayamos visto toda clase de barbaridades infringidas a la laguna sin que pareciera afectarles. Por ejemplo, una lavadora de aquellas de forma cónica que tenía el desagüe con una manguera saliendo de la casa, muy cerca de la orilla, y largando toda el agua jabonosa al mar. Y por no hablar del tema de alcantarillados. Recuerdo perfectamente cuando se puso en marcha en la mayoría de los pueblos ribereños, es decir, que, hasta entonces, la cosa iba de pozos ciegos y filtraciones. Pues fíjense ustedes qué demonios estarán vertiendo actualmente en el Mar Menor que pudo resistir todas esas barbaridades y ahora está medio cadáver, el pobre.

Personalmente, todavía me sigo asombrando del cambio que ha sufrido el campo de Cartagena. Está claro que el trasvase Tajo – Segura ha hecho milagros, pero milagros, oiga, que no se pueden ustedes imaginar lo que eran esos eriales donde ahora han crecido lechugas, calabacines, chalés adosados, campos de golf (es que es para reírse, oiga, un sitio donde las lagartijas tenían que llevar abanicos en verano, convertido en una zona verde regada cada día que sale el sol), y donde se produce una cosecha tras otra, sin un bicho, oiga, que no ves ni a una mosca por encima de la lechuga, Dios sabe qué echarán para que estén tan verdes y tan lozanas, y qué abonos tendrán que utilizar para que la tierra dé tantas cosechas al año, cuando antes se sembraba cebada, y, si llovía, pues había cosecha, y, si no, pues no se perdía mucho porque la simiente era barata. Fíjate tú.