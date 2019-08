Instancia desesperada a la Murcia tan aseada

A modo de guía de lectura: el presente texto tiene una doble condición, por un lado es una instancia administrativa en la que se presenta una queja; en tal consideración, puede leerse hasta donde se quiera, incluso no leerse, y arrojarse a una papelera, para hacer el mismo caso que hará el Ayuntamiento.

También puede hacerse como una copla compuesta en arte menor, en cuyo caso se recomienda la lectura en alta voz. Si ello incomodara al lector, podría apresurarse en ella, sin preocuparse demasiado por la entonación, salvo adoptar un soniquete ligeramente cínico y burlón; la coplilla va adquiriendo su propio ritmo y suena como una infantil salmodia no exenta de cierta gracia.

Imprescindible, en este último caso, es declamarla con sonriente gesto, pues de otra manera quedará como una lectura insulsa, de las que convocan la siesta. Mas ésta será sin duda interrumpida por el camión de la basura, que terminará dando sentido a esta letrilla condolida y, desde ese mismo instante, algo mejor comprendida:

Ilustrísimo señor / de reciente investidura, / con urgencia y con premura / apelo a vuestra labor / para paliar un dolor / que asalta en la noche oscura: / libradnos de la tortura / del camión de la basura. //

Prosa inútil es la instancia / pues en verso yo os lo digo, / oídos prestad a este amigo, / pues se perdió la elegancia / como aquí, en toda Francia. / Poned fin a esta locura: / libradnos de la tortura / del camión de la basura. //

A vos, alcalde Ballesta / os pido sin importuno; / la voz del tunante tuno / solo es una y no es molesta, / mas romper vidrio en la siesta / al caer cual fruta madura€ / libradnos de la tortura / del camión de la basura. //

Nombre certero tenéis, / la máquina del baldeo / ruido es y bastante feo, / apuntad como gustéis, / y el decreto no falléis, / sin perder la compostura, / libradnos de la tortura / del camión de la basura. //

En mullida almohada a la una, / el amor en un requiebro / susurra abrazos que enhebro / con la tenue luz de luna, / quebrados en infortuna / y sonora desmesura. / Libradnos de la tortura / del camión de la basura. //

El reloj suena dos veces / e interrumpe la tertulia, / tan amena que es abulia, / del personal de estas preces, / con nocturnas candideces / de escobas de basta hechura. / Libradnos de la tortura / del camión de la basura. //

A las tres de madrugada / es la voz de la cuadrilla / de la máquina que cepilla / la plaza recién baldeada, / con el ruido no oyen nada / y voces dan con bravura. / Libradnos de la tortura / del camión de la basura. //

A las cuatro caza el gato / la rauda y esquiva alimaña; / no tuviera tanta saña / como el que aturde hace un rato / con estruendo y sin recato / y un motor de abolladura. / Libradnos de la tortura / del camión de la basura. //

A las cinco es el cansancio / el que rinde mis sentidos, / cuando atruena mis oídos / otra vez el ruido rancio / del compresor de Venancio / que escupe agua sin mesura. / Libradnos de la tortura / del camión de la basura. //

A las seis hora es de maitines, / cuando el día empieza a clarear, / mis párpados a pesar; / me toca los cataplines / el carro en los adoquines / del barredor que labura. / Libradnos de la locura / del camión de la basura. //

Cuando van a dar las siete / y va entrando la mañana, / el silencio en la ventana / se ha parado aquí en un brete, / me duermo en un periquete / que es patosa metedura. / Libradnos de la tortura / del camión de la basura. //

Al trabajo llego tarde / y me falta buena excusa, / no me salva ni la musa, / la oficina está que arde / y ante el jefe, ¡Dios me guarde!, / me despide o me tritura. / Libradnos de la tortura / del camión de la basura. //

Aquí pido ante el alcalde / como proceda en Derecho / no caiga queja en barbecho, / que este ruego no sea en balde / y la petición respalde, / mas con cuidada finura / libradnos de la tortura / del camión de la basura. //