Resplandores del verano

Dejo pasar el agostorro junto a un hotel de, sin contarlas, unas diez plantas y, como poco, cien habitaciones. Luce cuatro estrellas en la fachada, donde alguna vez hubo cinco, como denota el desequilibrio de las que quedan después de que una haya sido arrancada de la pared. Una vez durmió ahí Rajoy.

Yo nunca he dormido en ese hotel, a ochocientos euros la noche, según se informaba a quien pasara a preguntar. Pero sí me he bañado en su gran piscina, que tenía un quiosco de bebidas en su interior que permitía hacer barra con los huevecillos al remojo a la vez que te refrescabas también por dentro. En su amplia terraza inferior, frente a esa piscina, he desayunado alguna vez y compartido algún aperitivo con amigos. Su bar no es que tuviera algo especial, salvo que te clavaban hasta en el agua sin gas. Por cobrar, te cobraban incluso el wifi.

Pero para claves, la terraza superior, sobre la última planta. Permitía de noche una vista extraordinaria de los dos mares y de la estrecha y ondulada línea de tierra que los separa, una ciudad iluminada que pareciera que alguien hubiera estirado desde la costa como quien da un pellizco a un chicle fosforescente.

Y al fondo la franja litoral, también iluminada, de las localidades ribereñas al mar enfermo, pero bellísimo en su calma nocturna, como un plato de plata, permítaseme la cacofonía. Sin embargo, al sentarse a la mesa, esas vistas desaparecían a causa de la barandilla que debía proteger a la clientela, y sólo quedaba el cielo estrellado, que no está mal, pero al alcance desde cualquier otra terraza.

Una noche subí a ese bar adelantándome a la hora en que había citado a unos amigos. Me pedí un gintónic, y con él me acercaron un tique de quince euros. Era de Larios corriente y Schweppes, y sólo contenía como aditivo una corteza de limón, algo que rogué expresamente para evitar el modelo ensalada. Lo probé y sabía a gintónic. Llamé a mis amigos y los reconduje a otro bar terraza, éste en línea de playa. Y es que eran buenos amigos y no quise perderlos por esa tontería.

El hotel cerró hará cinco, seis o más años. Supongo que por tan eficaz rechazo al populacho. Y eso que por el camino se le cayó una estrella y rebajaron el botellín de agua a tres euros. Desde mi balcón contemplo con melancolía la extraordinaria piscina deshabitada, convertida su parte más profunda en un pozo para las lluvias que no atrae ni a las ranas, pues las aguas se van enturbiando con lo que trae el viento. Lo que otros ven en Lehman Brothers como símbolo de la crisis de 2008 lo veo yo en esa piscina.

Fue otra pifia del Banco Popular que ha quedado en manos del Santander. Dicen en el vecindario que éste se lo endosó hará cosa de un año a un grupo o a un fondo mexicano, pero por aquí nadie ha visto a nadie que hablara con ese acento. Sin embargo, todas las noches permanecen iluminadas algunas de las ventanas, no siempre las mismas, y a veces queda encendida también una estela como de neón rojo en la terraza superior. También hay luz en la planta baja, y un sábado sonaron hasta la madrugada rumbas y rancheras. En los últimos días hemos escuchado voces, entre las que se distinguen algunas palabras no reproducibles.

Ahí hay gente. He visto hasta a tres señores algo fondones tumbados en hamacas y una vez me pareció que había una señora. Dicen por aquí que son vigilantes jurados para evitar el asalto de okupas o personal para un mínimo mantenimiento. A uno vi con bermudas amarillas reflectantes que podría ser un operario, y a otros como en bañador o pantalón corto, con las panzas al aire. No es así como suelen vestir los vigilantes. Aunque es posible que éstos tengan licencia para soportar las calores.

Toda esta monotonía es, sin embargo, muy entretenida para especular en las tertulias de verano sobre lo que podría estar ocurriendo en el vientre de ese hotel. Daría para escribir un cuento o un libro de cuentos con las distintas versiones. Pero para mí no tendría mayor importancia si no fuera porque puedo prometer y prometo que anoche, a eso de las diez, vi a Jack Nicholson en persona mientras cruzaba la terraza en dirección a la puerta de acceso. Le pude observar incluso algunos tics. Comprendan que estoy deseando que acaben ya estas vacaciones.