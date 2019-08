El Rex, nuestro 'Cinema Paradiso'

Hace unos días desayunamos con la triste noticia del adiós del Cine Rex. Automáticamente me asaltaron dos sentimientos contradictorios, el de nostalgia y el de culpabilidad. El primero de ellos por la cantidad de películas, de buenos recuerdos y de increíbles momentos vividos en este local de la calle Vara del Rey. El segundo, por el tiempo trascurrido desde la última vez que compré una entrada para disfrutar de una proyección con su imponente sonido.

No obstante, y tras pasar unos primeros momentos de inquietud, volví a fascinarme del movimiento espontáneo surgido en redes sociales de miles de murcianos y murcianas contra el cierre del Cine Rex. Para ayudar en la causa, el pasado viernes asistí a la concentración convocada. Una de las personas que intervino dijo con la voz entrecortada: «No podemos permitir que este local cierre porque es único en Murcia. Es nuestro Cinema Paradiso».

Es cierto que, tal y como recogió Ángel Montiel hace unos días en este mismo diario, las plataformas tipo Netflix han hecho mucho daño a los cines. Pero creo que en el caso del Rex, en pleno centro metropolitano, el problema va más allá. Y es que Murcia va perdiendo rápidamente oferta cultural, de ocio y comercial en el casco urbano. Nuestra ciudad que, por orografía y por condiciones climáticas, debería ser un territorio amable y cómodo para recorrerla andando, está mutando en un territorio sin alma y sin elementos de pertenencia para las personas que vivimos en ella. A todo esto le sumamos un transporte público que conecta mal el centro con los barrios periféricos y con las pedanías, la escasez de parkings disuasorios, la obligación de entrar en la ciudad con el coche y de aparcar en uno de los caros aparcamientos privados.

La consecuencia del gradual abandono del centro la podemos ver, sin ir más lejos, en la cantidad de bajos comerciales de la Gran Vía que están actualmente cerrados. Culturalmente hablando, el resultado de toda esta situación es que en unas décadas se nos fueron los cines de barrio como el Coy, el Coliseum, el Roxy, etc. También perdimos nuestra Semana de Cine Español, nuestro Festival de Jazz, etc. No podemos permitirnos perder un nuevo referente, uno de los buques insignia de nuestra cultura cinematográfica.

¿Pero qué podemos hacer? ¿Cómo evitar que una empresa privada cierre si su negocio no es rentable? Ciertamente son preguntas con respuestas difíciles. Tenemos claro que desde la administración se ha de trabajar para evitar el cierre del Cine Rex, porque no es solo un negocio, sino un patrimonio de todas las personas que vivimos en Murcia. Además, creemos que desde lo público se ha de velar para que todo el mundo tenga acceso a la cultura en las mejores condiciones. Por ejemplo, bajar el telón en el cine Rex supone que mucha gente que no tiene coche propio vea restringida la posibilidad que ver cualquier estreno. También sería la pérdida del único cine 100% accesible de Murcia, tal y como se recoge un informe realizado por la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif).

Desde el Grupo Municipal Socialista ya propusimos el 22 de agosto que el equipo de Gobierno de Ayuntamiento de Murcia no tiene que dar la espalda ante esta solución tan drástica y debería tomar cartas en el asunto sentándose con la empresa propietaria para estudiar diferentes posibilidades y buscar una salida que pase por mantener nuestro cine. Pero a día de hoy se ha dado la callada por respuesta.

Pensamos que sería fundamental crear urgentemente una comisión con todos los partidos con representación en el Consistorio Municipal, en colaboración con asociaciones, entidades y personas especialistas en la gestión cultural para abordar este tema. Porque hay opciones reales para revertir la situación. Por ejemplo:

1. Realizar un convenio firmado por el Ayuntamiento, por la Comunidad Autónoma e incluso implicando a la Universidad de Murcia u otras entidades para el alquiler de la instalación.

2. Con la misma fórmula, se puede estudiar la compra del local. Tal y como ha hecho el Ayuntamiento de Utrera con el Cine Los Molinos o la Comunidad con el antiguo cine Central de Cartagena, donde se tiene prevista realizar una inversión de 5 millones de euros.

Al mismo tiempo que se compra o alquila la instalación, se podría iniciar el procedimiento de catalogación del Cine Rex como Bien de Interés Cultural (BIC) para mejorar y aumentar su protección (tal y como se ha hecho hace menos de un año en los cines Cervantes, Llórens y Trajano en Sevilla). Ya que en la actualidad la única protección que tiene el inmueble es estar incluido en el Plan Especial del Conjunto Histórico (PECHA) y afecta básicamente a su fachada.

¿Todo esto lo tendríamos que soportar el bolsillo de los murcianos y de las murcianas? Por supuesto que parte saldría de los presupuestos locales, pero también se pueden solicitar diferentes ayudas. La Comisión Europea prevé crear centros culturales innovadores en torno a salas de cine que vence el 25 de septiembre y que se podría solicitar. Se puede trabajar en conseguir el mecenazgo de diversas empresas murcianas que ayuden en este proceso. Una vez reconocido BIC, si se quisiera realizar alguna obra de acondicionamiento, se puede trabajar en acogerse al 1,5% cultural que convoca el Ministerio de Fomento para la conservación de patrimonio.

¿Qué haríamos con el inmueble si finalmente es alquilado o comprado por el Ayuntamiento?

Es obvio que dejar un cine comercial con una única sala de proyección es poco rentable. Sin embargo, podría tener muchas alternativas dentro de las nuevas industrias creativas. Además, también debería hacer las veces de centro cultural, del cual carece esa zona de Murcia, algo parecido a lo que se ha convertido el antiguo Cine Modelo adquirido por el Ayuntamiento de Zarauz (donde este consistorio gastó casi 1,5 millones en su adquisición). Afortunadamente en Murcia tenemos muchas personas con talento y experiencia que podrían dar cientos de ideas para que el Rex se convirtiese en uno de nuestros emblemas culturales.

Por supuesto que la tarea a realizar no es sencilla y lleva consigo mucho trabajo. Pero tal y como le dice Alfredo a Totó en Cinema Paradiso; «la vida no es como la has visto en el cine, la vida es más difícil». Estaría bien que desde el equipo de Gobierno municipal nos dijesen si están por la labor de evitar el cierre. Y si Ballesta y su equipo tienen la voluntad real de esquivar este terrible desenlace. Espero que este artículo sirva para poner encima de la mesa posibles iniciativas realizables.