Roce que hace cariño

Cuando el otro día leí a Marta Sanz contar su experiencia de paseo por la playa esta columna ya estaba escrita, al menos en la mente de quien suscribe. Sonreí al comprobar su repaso por las diferentes escenas y situaciones con las tribus playeras, un repaso del que soy consciente cada vez que deambulo a la orilla y ando enfrascado en mis pensamientos.

La sensación de sentirte atrapado cada verano en una lata de berberechos, sea de 55-65 o de 20-30 piezas, se repite desde que tengo conciencia de disfrutar de unos días de descanso canicular, si me permiten la expresión. Imagínese que es uno de los personajes que hay debajo de una sombrilla. Pero antes de llegar a la arena ha tenido que vivir algo de lo que viene.

No me negarán que no han experimentado alguna vez la promiscuidad que se genera a la hora de compartir un apartamento, una casa rural, un bungalow, una tienda de campaña, una furgoneta o un monovolumen. Colchones, sábanas, cojines y almohadones, esterillas y toallas extendidas por cualquier parte.

Habitaciones improvisadas hasta en el balcón o en el doble techo, donde la mixtura es norma, con intimidad para la pareja que nos hace mirar la vista atrás e imaginar el contexto en el que se formaban las familias antaño. Habitáculos en los que ronquidos, carraspeos, toses y jadeos se mezclan con otros sonidos, roces y olores, y hasta si me apuran, sabores, que no me vengan con cuentos sobre la multiculturalidad.

Un cuarto de aseo que ni el camarote de los hermanos Marx, al que solo le falta en la puerta el aparato de coger número como el de la pescadería del Mercadona para guardar el orden. Una cocina en la que no se para de elaborar desayunos, aperitivos, comidas, cafés, meriendas y cenas, pero en la que resulta que el fregadero no es de nadie, y su contenido, menos. Como todo es un espacio común, del mando de la televisión -si la hay- mejor no hablar, aunque ahora ya los teléfonos mal llamados inteligentes se han encargado de apaciguar los ánimos y aquí tiene uno hasta la mascota que, por supuesto, también forma parte del clan veraniego.

No hablemos de los viajes al súper, la elección de alimentos de todo tipo, light, semi y premium, el fondo común que hay que poner y del que los de la cofradía del puño cerrado tratan de escabullirse como pueden. No obstante, cuando hay aperitivo o tapeo en los chiringuitos o restaurantes típicos todo vuela antes de llegar a la mesa porque, como saben, en tiempo de holganza el apetito se dispara que es una barbaridad. Cuánto sufrimiento. Y no digamos nada de la siesta, ese momento supremo reservado especialmente para los cabezas de familia, porque para eso son cabezas de familia, para pensar y sufrir en nombre de todos. El guerrero necesita descansar, porque la tarde-noche se presenta complicada.

Sinceramente creo que nada más llegar septiembre tendríamos gobierno si las comisiones negociadoras del PSOE y Unidas Podemos se hubieran ido juntas a pasar unos días de asueto a un apartamento de cualquier destino playero. O a un camping en el que compartir tienda familiar. La única condición para tener en cuenta hubiese sido la de la accesibilidad para Echenique.

Sin móviles, pero con muchas latas de mejillones y bolsas de patatas fritas para los momentos más complejos. Estoy seguro de que el roce, la cercanía, la proximidad, la promiscuidad, en definitiva, que todas juntas hacen el cariño, hubieran contribuido a un avance considerable para el acuerdo. Tenemos que aprender de los veranos. Vamos, anda.