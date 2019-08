La famosa sentencia de Rimbaud 'Yo soy otro' sirve para resumir la alteridad (también la alienación) del sujeto contemporáneo. Un sujeto que se debate entre el yo y la otredad, entre la inagotable tentativa de autocomprenderse en un mundo cada vez más caótico y al mismo tiempo captar el sentido de todo cuanto le rodea. Sentir que tan solo somos un yo-que-se-disuelve-en-la-nada nos asfixia y en ocasiones necesitamos ser otra persona diferente, «salir de nosotros mismos».

Esta idea del 'otro', que recorre la filosofía, la literatura y el cine, desde los cuentos románticos de Edgar Allan Poe hasta las más actuales películas sobre clones y mundos alternativos, me ha venido a la cabeza al percatarme de que en mi 'Bandeja de correo no deseado' se acumulan cientos de mensajes que parecen destinados a otra persona, a un alter ego mío bastante oscuro, una versión mía siniestra que antes o después habría de acabar mal parado.

Nunca los leo, pero no puedo evitar asomarme de vez en cuando a esta 'bandeja', como quien se asoma a su propio subconsciente, con la sospecha de que algún mensaje importante haya caído ahí por error. Estos mensajes son casi siempre invitaciones de supuestas desconocidas señoritas extranjeras, transcritos pésimamente por un traductor automático, que parecen haber visto en mí a su príncipe azul. También recibo, no sé cómo han pensado que pudiera necesitarlo, ofertas del 77% de descuento en viagra. Es raro el día que no me envían suculentos mensajes con premios, millonarias becas concedidas, grandes sumas de dinero, que de ser ciertas no sabría cómo gestionar en mi vida real, en versión de doctor Jekyll.

Evidentemente, no todos los mensajes no deseados (más bien habría que llamarlos 'indeseables') tratan sobre este caprichoso binomio de sexo y dinero. También caen algunos mensajes promocionales de cruceros desde alguna agencia que visité hace años, recordatorios para que acceda a alguna página que jamás frecuento o publicidad acerca de asuntos tan peregrinos como complementos de moda, libros editados por Planeta o sillas de jardín.

Este doppelgänger oscuro que recibe mis mensajes no deseados, si respondiese a cada uno de ellos con la intención de desarrollar una vida paralela, acabaría por transformarse en un Mr. Hyde con elevadas sumas de dinero, extensas relaciones con mujeres de todo el Mundo y una vigorosa sexualidad capaz de desafiar las fuerzas de la gravedad.

Sin embargo, tan solo hago caso a mi triste bandeja de entrada habitual. Donde recibo mensajes de editoriales que me envían sus catálogos de la rentrée, de mi propio editor para algún asunto de presentaciones o la edición de un próximo libro de cuentos en el que me pide una colaboración. De Amazon certificando que mi pedido ya ha sido enviado, recibos del banco o de algún amigo escritor con el que me escribo para compartir textos, ideas o simplemente intercambiar saludos.

En conclusión, en estos días de redes sociales en los que la vida parece aspirar a expandirse cada vez más, siento que mi yo bifurcado se resume en la banal dualidad de mi bandeja de correo deseado y no deseado, entre ser yo o ser otro.