Sorpresas te da la vida

La vida es como una guerra de trincheras. La mayor parte del tiempo te la pasas temiendo que pase algo malo, y lo malo acaba sorprendiéndote y sucede en apenas un instante. Esto a propósito de las sorpresas desagradables que me ha dado la vida hasta este momento, dos de las cuales voy a referir en ese artículo.

Una de ellas sucedió hace unos ocho años. Me fui de viaje a Marbella a visitar a un cliente, y volví con un doloroso ataque de ciática, de los que me venían de vez en cuando a partir -por lo visto- de un esfuerzo desmedido transportando una tabla de windsurf en la época en que estas pesaban un quintal. Una demostración más de que el deporte perjudica la salud, sobre todo de los que no lo practicamos habitualmente. Pero esta vez, el ataque no se me pasó con una inyección de urbasón, remedido casi milagroso que te solucionaba el pinzamiento del nervio ciático casi instantáneamente. El ataque persistió erre que erre y no tuve más remedio que visitar a un amigo traumatólogo que me hizo las correspondientes pruebas y determinó que tenía un par de hernias y la columna que parecía la Cova del Drac de Mallorca por las acreciones de calcio que la salpicaban a todo lo largo. Después de las sesiones de fisioterapia de rigor -inútiles debido a la gravedad de la afección- el traumatólogo me recomendó que me lo tomara con calma. Al fin y al cabo, hay sillas de ruedas que funcionan como un masserati.

No hizo ni puñetero caso de tan malos augurios y mi fui a ver a un neurocirujano que acababa de conocer por circunstancias que no vienen al caso. Su consejo, añadido al conocimiento que había ido adquiriendo yo mediante las respectivas plegarias a San Google, y al empeoramiento por momentos de mi situación, con crisis agudas de intensidad insoportable, me impulsaron a dejarme operar por las milagrosas manos del Dr. Mateo Galarza. No digo que salí practicando la prueba del Iron Man tras la operación, pero el problema de la espalda se solucionó y bendigo el día que decidí atreverme. Hay gente que tiene un Ángel de la Guarda. Yo tengo al Dr. Marcelo Galarza, que suena parecido pero más terrenal y, en muchos aspectos, más resolutivo.

Otra de las sorpresitas que te da la vida, me aconteció hace unas pocas semanas. Me fui de viaje a Marbella a visitar un cliente (no se apure el lector, que no he repetido esta línea por error) y me sorprendió una sensación extraña, en absoluto dolorosa, pero muy significativa porque a continuación constaté que lo que fuera eso me impedía articular con normalidad las palabras que intentaban salir de mi boca. Pensaba correctamente, pero los sonidos eran desarticulados y en absoluto seguían los dictados de mi cerebro. Me pareció tan raro, que decidí ocultarlo al otro comensal presente y conmilitón de muchas batallas, al que le puse la excusa de un repentino dolor de muelas que justificó ante él satisfactoriamente mis dificultades de habla momentáneamente.

Al día siguiente, cuando me aprestaba a volver a Murcia, noté cierta debilidad en un brazo y un sospechoso cosquilleo en los dedos de la mano. Avisé a mi buen amigo de la noche anterior, de nombre Leopold Roca y le dije que pensaba que me estaba dando un ictus, cosa que había deducido previa consulta de los síntomas en Google, naturalmente. Con ese aviso se desencadenaron una ristra de acontecimientos de los que el poco control que me quedó lo usé para darme de alta voluntariamente en el Hospital de la Costa del Sol, donde -todo hay que decirlo- me trataron espléndidamente y con una profesionalidad impecable. Lo que yo quería es que, las pruebas que faltaban por realizar, se hicieran en Murcia, en un entorno menos aséptico y con fácil acceso a familiares y amigos. Entre ellos, mi Ángel de la Guarda, Marcelo Galarza, que desde el primer instante se preocupó por mí a distancia y acompañó mi evolución estando en Murcia.

Finalmente se me diagnosticó un pequeño ictus, que habiendo afectado a la zona del habla provocó unos escandalosos efectos visibles, o debería decir audibles en mi caso. Siempre he defendido que el seguro universal de enfermedad es uno de los mejores inventos de nuestra sociedad de capitalismo reformado, y en este caso tengo motivos redoblados para afirmarlo. Los medios desplegados, la atención humana y la exactitud de los procedimientos me hicieron sospechar que me encontraba en un país centroeuropeo de rigidez puritana y precisión germánica, no en un país latino supuestamente doloso y descontrolado. No me extraña que los turistas acudan en masa a las facilidades médicas de nuestro país, en busca de la atención humana y el rigor médico que tanto les cuesta encontrar en el suyo.

Pero entre tanta perfección, atención humana y rigor profesional de médicos, enfermeros y personal auxiliar hospitalario, descubrí un fallo garrafal que dice muy poco de los políticos que nos gobiernan. Estando en mi habitación de cuarta planta de La Arrixaca, entró un individuo de apariencia normal -dado que un Hospital de la Seguridad Social es una especie de danza de la muerte medieval, que a todos nos iguala- portando una especie de neceser que traslucía los elementos habituales de aseo personal. Se sorprendió aparentemente de que me sorprendiera y salió por donde había entrado, llevándose subrepticiamente -por lo que pude descubrir desolado a los pocos minutos- mi móvil de última generación apenas recién comprado.

Por lo visto, La Arrixaca tiene la consideración de Hospital de puertas abiertas, lo que en la práctica significa que cualquier fulano, en cualquier momento, puede entrar y salir sin exigencia de identificación alguna. Lo cual -aún siendo bueno por una parte y humanamente defendible- hace que los amigos de lo ajeno, en su versión más descarnadamente miserable y despreciable- campen por sus respetos y puedan abusar sin cortapisa de los enfermos.

Del hecho di cuenta al Servicio de Seguridad del Hospital y al personal de planta, que solo pudieron solidarizarse con mi cabrero e indignación, ya que, por lo visto, es un fenómeno habitual que tiene difícil apaño, dada las limitaciones que las autoridades sanitarias responsables han impuesto. Otra muestra más de que el buenismo de los políticos que ahora nos dirigen siembra la semilla de los populismos que amenazan gobernarnos en el futuro.

Entretanto la vida pasa. Yo he vuelto a la normalidad operativa y al día a día, aunque controlado por los médicos y -me temo- en estado de prevención para el resto de mi vida. Una vida que seguirá siendo deliciosamente llevadera hasta la sorpresa final que -dicho de otra forma- no tendrá nada de sorpresa, sino de conclusión del destino impreso en nuestros genes desde el momento de nuestra concepción.