La excursión que llega

Imagino que usted habrá escuchado ese dicho que afirma que, si quieres conocer de verdad a una persona, viaja con ella. O lo que es lo mismo, pero a la inversa: hasta que no viajas con alguien no llegas a descubrir con certeza cómo es. De ahí que las excursiones, los viajes, la rutas o expediciones son momentos especialmente sensibles en los que se pone en juego la paciencia, la tolerancia, el aguante, la correa€ Actitudes en las que se combinan caracteres, personalidades y temperamentos varios a la hora de afrontar cuestiones tan trascendentales como que alguien se haya dejado en casa el pasaporte, o que no tenga cepillo de dientes, o que no acostumbre a dar una propina. Materias tan espinosas que suscitan debates tan broncos que los de la moción de censura o el debate de investidura se quedan en simples peleas de patio de colegio.

Vayamos por partes. Hay excursiones en los que no escogemos a los compañeros de viaje. Hablamos, en el recuerdo, de las excursiones familiares, de aquellas en las que en un Seiscientos o en un Gordini no se discutía el número de ocupantes, porque entraba todo el mundo, y el padre de familia se encargaba de adecuar el equipaje en cualquier hueco libre del habitáculo del utilitario en cuestión. Eran esos viajes del día, con madrugón incluido para encaminarse a la playa, luchar por una plaza de aparcamiento y un hueco en la arena donde clavar la pica de la sombrilla como toma de posesión, colocar la mesa, las sillas, esterillas, la nevera, las fiambreras y todo lo que permitiese poder disfrutar de un relajado día playero. Nuestros progenitores, que eran muy listos, nos entretenían a la ida con canciones infantiles del tipo «para ser conductor de primera€ acelera, acelera» o bien aquella de» el viajar es un placer, que nos suele suceder, en el auto de papá, nos iremos a pasear€». La vuelta la hacíamos rendidos, literalmente, dormidos unos encima de otros.

Hay salidas, por otra parte, en las que tampoco podemos escoger a quienes van a compartir las horas, los días y las noches con nosotros. Son aquellos viajes programados en los que formamos parte de un grupo, y no hay nada más que discutir. Aquí llega uno de esos momentos en los que descubrimos la variedad de especies viajeras: de la persona colaboradora a la egoísta del todo para mí, y si sobra, para mi también; de la optimista a quien refunfuña más que el enanito gruñón de Blancanieves; de la que protesta por todo a quien parece que nada va con ella. Descubres en poco tiempo que hay gente que no debería salir jamás de su casa, pero lo que se dice nunca. Que, si pudieras hacerla desaparecer, no te arrepentirías de ello.

Pero a mí, con sinceridad, los viajes que más me gustan son aquellos en los que se destapa cada cuál como realmente es. Esos en los que vas con un grupo de amigos, de esos que tú crees que son para toda la vida, y zas, llegado el momento, por alguna cuestión que no podías ni imaginar, se destapa la esencia que había permanecido oculta hasta entonces. Estalla el conflicto, normalmente por un asunto nimio que hasta entonces permanecía larvado, y ya resulta muy difícil controlarlo. Seguro que sabe de lo que hablo. Aunque al principio te sientes desconcertado, una vez que lo sufres tratas de entenderlo y de resituarlo en el nuevo contexto al volver a casa. Al final llegas a dar gracias a que un viaje haya sido el punto de inflexión para descubrir lo que había detrás en esas relaciones. Y pides que llegue pronto otra nueva excursión.