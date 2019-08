Summa liberal

El PP ha registrado la marca España Suma y las de los nombres de cada provincia y comunidad autónoma seguidos de la misma palabra. Ejemplo, Murcia Suma. Algo así como las cervezas Estrella. El propósito consiste en que en las futuras elecciones (si las hay pronto generales) PP y Cs concurran unidos bajo ese lema.

La lógica es aplastante: ¿para qué el trabajoso paripé de los pactos poselectorales cuando lo más práctico es acudir ya revueltos a las urnas? Si la coincidencia programática es completa, «menos alguna cosa», como diría Rajoy, ¿para qué duplicar esfuerzos?

La idea es buena. Se trata de volver al bipartidismo (al menos por el lado derecho) creando un megapartido. Así se disimula la falsedad del multipartidismo, pues lo que llamaban centro ha tomado querencia a la derecha, incluso hace manitas con la ultraderecha. Si las siglas se suman, todo estaría más claro desde el principio. En otros tiempos, el PSOE lo intentó con IU: ¿Recuerdan aquello de 'la casa común de la izquierda'? Acabó mal, como acabará esto.

Y es que hay algunos peros a la vista, sobre todo formales. Uno, el ingenio es del PP. Los registros los ha pagado Teodoro, así que esto, técnicamente, más que una coalición sería una integración en una marca blanca de los populares. Teodoro ha imitado a Santo Tomás de Aquino, que escribió la Summa para resumir a Dios, y él pretende resumir el liberalismo, aunque de momento solo ha cogido el título.

La ocurrencia se ha ensayado ya en Navarra, donde es sabido que había un periódico cuya cabecera rezaba El Pensamiento Navarro, de la que se decía que era una contradicción en sí misma, pues el pensamiento no podía ser navarro, y si era navarro no podía haber pensamiento. Navarra, por cierto, no sumó.

Y dos y fundamental: ¿dónde iban a acudir los desahuciados del PP para reengancharse a la política? Si hacemos repaso de las recientes candidaturas locales y de la autonómica de Cs observaremos que hay un elevado índice de exmilitantes del PP. Como no encontraron puerta abierta en ese partido dieron un rodeo para colarse a través de Cs y regresar a la misma órbita.

Me contaba un exalto cargo del PP que se quedó de piedra cuando una de las actuales figuras emergentes de Cs declaró que se marchó del PP a causa de la corrupción, y esto después de haberle pedido por persona interpuesta un enchufe laboral. Con candidaturas integradas ese coladero podría quedar taponado.

En fin, que para estar así, que se casen.