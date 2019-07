Teo reinventa la Región de Levante

Hubo un tiempo en que Murcia eran dos provincias: Albacete y Murcia. Y durante la Transición había quienes proponían que fueran tres: Alicante, Murcia y Almería, que juntas habrían constituido la Región de Levante. Aquella idea fue borrada del mapa, y Murcia quedó constituida en Comunidad autónoma, se dijo y se dice, «por exclusión». Alicante se añadió a la Comunidad Valenciana, Almería a la andaluza, y Albacete se vio de pronto formando parte de Castilla-La Mancha. Pero la Región de Levante sigue, de alguna manera, existiendo, aun sin entidad administrativa, pues las tres provincias que debieran haberla constituido se muestran inquietas en sus respectivas ubicaciones. Alicante no está del todo cómoda en su Comunidad, y mantiene con constancia la queja sobre el centralismo valenciano. Almería, por su parte, es un verso suelto de Andalucía, de la que se distingue habitualmente en las tendencias electorales.

En cuanto a Murcia, la falta de alianzas políticas estables le ha hecho perder instrumentos vitales: el Euromed, el tren europeo del Mediterráneo, se detuvo en Alicante y nunca más se supo. La comunicación ferroviaria con Andalucía fue clausurada porque motivaba más el ascenso hacia Murcia que el descenso hacia Granada, y nadie pensó en ramificarla a otras provincias. Y más recientemente, el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura redujo a cuatrocientos hectómetros los excedentes de cuenca trasvasables, sin que esto afecte, claro, a Albacete, que ha prosperado gracias a esa infraestructura que se pretende quede reducida al ámbito regional castellanomanchego.

Murcia Solica. Este podría el lema para definir el esfuerzo de años de esta Región por hacerse notar en el conjunto del país mientras sus más cercanos y evidentes aliados se unían a otras plataformas de mayor tracción política y económica. A pesar de las respectivas incomodidades, van avanzando de manera más nítida que Murcia, pero ésta, aun así, sobrevive, qué remedio.

La Región de Levante no existe ni cabe sospechar que se materialice algún día, pero sigue estando en la memoria de muchos, que la observan como una posibilidad que alguna vez debió ser, siquiera en la imaginación de quienes sabían de antemano que, en solitario y ante la perspectiva de un marco autonómico enormemente competitivo, las cosas podrían ir regular por aquí. Este modelo espectral, sin embargo, alguna vez se manifiesta en cumbres y acontecimientos sobre cuestiones comunes. Y hasta ahí.

Pero me llamó la atención que el pasado viernes, en la sesión parlamentaria de investidura del presidente López Miras, el secretario general del PP, Teodoro García, se presentara acompañado, junto al líder nacional popular, Pablo Casado, de los presidentes de las diputaciones de Alicante y de Almería, Carlos Mazón y Javier Aureliano García, respectivamente, ambos del PP, claro. La presencia de estos políticos pasó algo desapercibida, pues los focos atendían a los protagonistas más señalados de la jornada, pero del amplio álbum de fotos, esta curiosa atención vecinal no podía dejar de adquirir cierta relevancia. Es posible que más que afinidad territorial, el encuentro respondiera a la evidente correlación generacional que cabe deducir de la imagen, pero por muy anecdótica que sea la coincidencia no deja de llamar a un viejo resorte, como si Teodoro García, cabe que involuntariamente, hubiera pretendido avivar un imaginario no del todo perdido, el de la Región de Levante que pudo haber sido y no fue.

De cualquier manera, estos lobeznos son capaces de todo.

IU cobrará en Totana

l PSOE de Totana, que apoyó, según su promesa electoral, la candidatura a la alcaldía del partido más votado, que resultó ser su anterior socio de mandato, IU, ha elaborado una propuesta para dotar de los correspondientes sueldos a los concejales con competencias. El equipo de gobierno tendrá, pues, la debida remuneración para desarrollar su trabajo, una vez que los sueldos se aprueben en el próximo pleno. En el transcurso se han dado algunas confusas circunstancias que cada grupo municipal ha interpretado a su manera, como suele ocurrir.