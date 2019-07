Una Región en la mochila

López Miras ha firmado con Ciudadanos un pacto en que se compromete, al modo USA, a que el presidente de la Comunidad sólo pueda ejercer durante dos legislaturas. Y ahí tenemos un debate: los dos años de Gobierno precedentes más los cuatro que seguirán en la nueva legislatura ¿concluyen la etapa de liderazgo institucional de López Miras?

La NASA va a reiniciar los vuelos espaciales, ahora más allá de la luna. El blockchain y la inteligencia artificial van a transformar definidamente las relaciones laborales e interpersonales. La ONU advierte de que, por el camino que vamos, dentro de diez años la temperatura global podría alcanzar esos dos grados que separan el 'ay qué calor' de quedarnos fritos. Por si fuera poco, parece que la Pantoja se ha vuelto a enamoriscar a su paso por Supervivientes.

No extraña que el pasado viernes, tras ser investido presidente, López Miras proclamara: «Empieza una nueva era». Pero no se refería a los fenómenos que ya están cambiando el mundo, sino a su propio protagonismo como presidente de este pequeño rincón del mapa. Uno parecía estar escuchando a un Kennedy algo menos esbelto cuando en los años 60 ingenió aquello de 'la nueva frontera'. Nada va a ser igual, se deduce de lemas tan rotundos que parecen trazar un límite entre hoy domingo y mañana lunes.

Pero ¿qué nueva era cabe esperar en el ámbito político si gobiernan los mismos que vienen haciéndolo a lo largo de los últimos veinticuatro años? ¿Acaso pretenden hacernos creer que porque hayan cambiado las caras nos abismamos a un 'nuevo mundo' político si es la gaviota la que lo sigue oteando? ¿Qué 'nueva era' es aquella que no hayamos podido intuir en los dos años de Gobierno de López Miras?

Con más rigor, el portavoz de Vox, Juan José Liarte, anunció en la sesión de investidura lo mismo con las mismas palabras, pero en su caso tiene sentido: para él, la nueva era es la vieja, recuperada y, por tanto, novedosa; algo así como la moda vintage. Yo, por mi edad, viví en el colegio los tiempos de «por el Imperio hacia Dios», concepto que ahora se recupera en la Educación por el tripactito: ¿Es esto la nueva era?

Más honesto sería anunciar continuidad que revolución, pues las siglas son las que son, el nuevo presidente es el mismo que ya conocemos y, aunque de nueva generación, es miembro del mismo aparato. En política, el cambio se visualiza en las marcas y en los actores que las representan; no hay 'nueva era' si gobiernan los mismos, aunque adapten maneras. En resumen, esa 'nueva era' no será de cambio sino hacia atrás por los compromisos públicamente aceptados en el pacto con Vox, a no ser que, como hace el otro socio, Ciudadanos, se emita el guiño de complicidad de que tales acuerdos serán posteriormente traicionados; no podría ser de otra manera, pues los enunciados son incompatibles, o bien debemos rezar para que lo sean. La 'nueva era' es, en definitiva, la nueva era de López Miras y de nadie más.



Pero la 'nueva era' de López Miras tiene, sobre el papel, un recorrido corto. Cuando estás con el agua al cuello y viene alguien a rescatarte, firmas lo que sea, incluso que en adelante serás un chico bueno. López Miras ha firmado con Ciudadanos un pacto en que se compromete, al modo USA, a que el presidente de la Comunidad sólo pueda ejercer durante dos legislaturas.

Y ahí tenemos un debate: los dos años de Gobierno precedentes más los cuatro que seguirán en la nueva legislatura ¿concluyen la etapa de liderazgo institucional de López Miras? En la práctica, la que ahora se inicia es su segunda legislatura, de modo que no tendría opción a una tercera, a no ser que los dos años 'a dedo' de PAS se contemplen como 'tiempo muerto'. Si ese punto del pacto se convierte en Ley, el PP podrá alegar el formalismo de que la legislación no puede ser retroactiva, de modo que el reloj empezaría a contar desde la publicación de la norma en el BORM.

Por otro lado, si el compromiso se limita al papel firmado para la investidura, López Miras podría quebrantarlo una vez que, con la conclusión de la actual legislatura, finalice también la vigencia del acuerdo, y ya veríamos después lo que pasa.

Con Rajoy ocurrió lo mismo, pues Cs también le hizo firmar la limitación de mandatos; la moción de censura impulsada por el PSOE impidió constatar si el entonces líder nacional del PP habría acabado incumpliendo el pacto en ese aspecto, como hizo con el resto de puntos que le obligaban. Lo más probable es que lo hubiera hecho, a juzgar por los comentarios de miembros de su aparato, que insistían en que el tiempo anterior a la firma no contaba.

El capítulo regeneracionista. ¿Cuentan en Murcia para López Miras los dos años de gobernación que acaba de concluir? Dependerá de la parte inicial del pacto PP-Cs, de la que ni siquiera se ha hablado en las sesiones de investidura: el PP para no reconocer que constituye una enmienda a su larga etapa de gobernación; Cs, para no incomodar ante adversarios comunes al que sería su socio; Vox, porque estas cosas no le interesan, y el PSOE porque tendría que haber admitido que, en líneas generales, es un buen plan regeneracionista en el caso de que se aprobara y aplicara, y tanto es así que lo asumió en su propio documento de pacto ofrecido a Cs.

Cuando se debata sobre esta cuestión, que para que tenga efectividad debería introducirse en el marco legal, ya veremos la voluntad del PP, que tal vez intente descontar del compromiso los años cumplidos por López Miras entes de firmar ese acuerdo con Cs.

¿Descubrir un nuevo líder? Pero si la 'nueva era' de López Miras que comienza fuera la legislatura final, obligada por ley (lo que en EE UU se denomina 'del pato cojo'), es obvio que el PP debiera empezar cuanto antes a buscar un nuevo líder para intentar mantener el poder, con mayoría simple o absoluta, en la primera legislatura de la siguiente década. En este intermedio se celebrará un congreso regional del PP en el que indudablemente López Miras pretenderá afianzarse, una vez que ha pasado la prueba de la investidura, que no tenía fácil, pero ¿para qué un líder del partido que, al concluir la actual legislatura, no podría optar a revalidar la presidencia de la Comunidad?

Se dirá que adelanto acontecimientos, pero es una experiencia que ya está a punto, El paso siguiente a la formación del Gobierno, que se producirá la semana entrante, será diseñar el futuro del liderazgo de López Miras. Y ahí aparecerá el problema que planteo: ¿tiene carrete el ya investido presidente para una próxima legislatura, que sería para él la tercera, cuando ha firmado que sólo ejercerá la presidencia durante dos? Y en caso de que sea esto último lo que se acepte, ¿tendría sentido que en el futuro congreso regional del PP fuera reelegido como líder o sería más adecuado dar la vez a quien acudirá a las urnas dentro de cuatro años?

Es obvio que López Miras, lo de dar la vez, ni se lo plantea, pero es probable que su querido amigo Teodoro García lleve alguna anotación sobre el asunto en su preciosa mochila que completa el uniforme del PP, compuesto también de chaleco, y en la que aparecen bordados, junto a la banderita de España, el logo del PP, el cargo que ocupa y su nombre y dos apellidos. Con todo, lo interesante es lo que hay dentro. Y dentro de esa mochila hay alguna libreta con anotaciones interesantes.

Por ejemplo, sobre el nuevo Gobierno de López, a cuyos integrantes habrá que pasar por el escáner de su relación con Teodoro y de su futura disposición para un relevo en el liderazgo del partido. Puede resultar extravagante que antes de iniciar el actual periodo de gobernación se esté pensando ya en el proceso sucesorio, pero la 'máquina Teo' no para de pensar.

Ojo a dos nombres: José Miguel Luengo, no vaya a ser que vaya a Agricultura y Medio Ambiente; y a Javier Ruano, tal vez a Hacienda. Son, antes que de nadie, de Teo. Y el primero da la pinta.