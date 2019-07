El diario de Manuel Moyano

30 de junio

En la travesía. Un viento africano cae como plomo derretido sobre el paisaje. Los termómetros marcan 40ºC a la sombra y no pretendes hacer otra cosa a lo largo de esta tarde dominical que permanecer sumido en un coma letárgico.

De repente, suena tu teléfono móvil. Al principio no consigues comprender lo que te están diciendo. Entiendes por separado cada una de las palabras, sí, pero la combinación da un resultado imposible: Jesús Montoia, el pintor (tu amigo), ha muerto. Lo han hallado en el embalse del Cenajo. Si fuera posible que las mandíbulas se descolgasen por el asombro, como en los dibujos animados, la tuya te llegaría ahora hasta el pecho.

Hace casi veinte años que os conocíais. En la travesía de la vida uno sólo encuentra media docena de personas con las que hablar en profundidad sobre este raro fenómeno de existir. Para ti, él era una de ellas. Juntos llenasteis muchos ceniceros y vaciasteis muchos tercios de cerveza. Fue tu embajador en las noches de Molina, en esa Bagdad de tabernas oscuras donde resultaba fácil encontrarse con tipos solitarios y almas perdidas que deseaban contar su historia al primero que se acodara en la barra junto a ellos. Una versión cotidiana y gris de Las mil y una noches que, a veces, podía adquirir tintes prodigiosos e inesperados.

Siempre os unió el ser forasteros, él alavés y tú un barcelonés de Córdoba. Siempre os unió el fantasma de la creación, ese veneno que te alimenta y te destruye. No era demasiado prolífico, su trabajo en la oficina de consumo absorbía casi todas sus energías.

No obstante, en los últimos años logró renacer como artista. Puso imágenes a tu último libro, Los reinos de Otrora, y tú pusiste palabras a su última exposición, Arte y crisis de valores. Relees estas declaraciones que recogiste de su propia voz para ese catálogo: «El arte no puede ser sólo decoración. El arte se hace para uno mismo, y, si no es así, mejor pasarse años sin hacer nada».

Intentaste recoger así el espíritu de su obra: «Recorramos estos cuadros como si camináramos por un polígono industrial abandonado, cruzándonos a nuestro paso con mendigos desharrapados y perros hambrientos, pisoteando charcos grasientos bajo el ominoso cielo gris de otoño».

A él le gustaron; creía que conseguían reflejar (al menos en parte) lo que pretendía hacer. Ahora, la noche cálida rueda por encima de este lugar semidesértico al que ambos vinisteis a parar hace décadas. La imagen de su cuerpo al pie de la presa no se te quita de la cabeza. Las horas pasan sin que consigas conciliar el sueño.

1 de julio

Autobiografía. Cumples escrupulosamente las fases del duelo. Si ayer te dominaban la incredulidad y el estupor, hoy te invaden la tristeza y la rabia. Lloras. Pensabas que no iba a ocurrir, pero estás llorando. Entonces recuerdas que Jesús había empezado a escribir su autobiografía, de la cual te confió algunas páginas. Pese a su insistencia, le dijiste que ya la leerías cuando estuviese terminada. Es mediodía y el calor vuelve a ser intolerable, pero estás sentado en el banco de un parque, tomando cerveza fría. Abres en tu móvil el texto que te entregó hace meses. Empieza: «Nací en un pueblo de Álava tan próximo a Burgos que tiene por tradición ser más burgalés que vasco».

Es una autobiografía nada complaciente (descubres según vas leyendo), un ajuste de cuentas con el pasado. No te sorprende, porque ya te había contado mucho de cuanto dice aquí. La familia, los colegios por los que pasó, el barrio, sus problemas para relacionarse, la dislexia, su temprana adicción al tabaco, el descubrimiento de la pintura. Sabes que, si te confió este texto, es porque deseaba verlo publicado; pero no podrías reproducirlo íntegramente sin ofender a algunas de las personas que cita. Aun así, deseas cumplir su voluntad de algún modo. Por ello, hurgas hasta dar con un párrafo que no aluda a nadie.

Pronto lo encuentras. Ahora, cedes la palabra al pintor, al poeta que rememora la Álava de los años sesenta: «El otoño empezaba a finales de agosto», escribe, «acumulándose en el suelo las hojas de distintos árboles, en particular los plátanos. Llegaba la época del frío y los castaños (en Vitoria hay muchos) empezaban a soltar su fruto, que no servía para comer (castañas pilongas decían) pero sí para practicar puntería con tus semejantes. Los bosques que rodean la ciudad se convertían en una paleta llena de rojos, naranjas, tierras y ocres. Bellísimo. Pronto llegaban el invierno y la navidad».

»Recuerdo esos paisajes nevados, el manto blanco cubriéndolo todo, los chuzos colgando de los aleros de las casas, las peleas con la nieve, que terminaba siempre amontonada en los arbolitos de las calles, gris de suciedad y soltando agua. Los camiones del Ayuntamiento echando sal en las calzadas para el hielo€ La bufanda, las manoplas, los abrigos gruesos, a veces dos jerséis (de punto de cruz, hechos por mi madre), camisetas de invierno, los charcos de agua helada, los ríos con su capa de hielo encima, las plantas cubiertas de blanco y los árboles y ramas, el cielo rosado de las noches que anunciaba la pronta nevada, las ventiscas... Todo eso queda muy lejos de Murcia y tal vez también de Vitoria... Y yo aquí, resolviendo reclamaciones».

Sigues leyendo. En el texto, que ocupa unos treinta folios, te cita entre las cuatro personas a las que consideraba sus amigos. Piensas que deberías dar un discurso en su funeral, que tendrá lugar mañana. Quizá la gente espera de ti que lo hagas. Esbozas mentalmente unas palabras que celebran la amistad y terminan parafraseando un título de Scorsese: «Ha muerto uno de los nuestros».

Pero te basta imaginarte a ti mismo pronunciando esa frase para que la barbilla te tiemble y las lágrimas afloren a tus ojos. Decides que no lo harás, que permanecerás en un segundo plano. Valgan como homenaje estas palabras escritas, amigo mío.