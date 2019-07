Gobierno: uno y trino

Cuando se publique esta colaboración, López Miras ya habrá sido investido presidente. La confluencia final de las tres derechas era algo más que previsible, a pesar de la puesta en escena con suspense, perfectamente orquestada por Vox. No obstante, siento curiosidad por algunas cuestiones. Por ejemplo, qué fue lo que realmente motivó el aparente cambio de actitud de Ciudadanos que le llevó a asumir la iniciativa del café-negociación con el partido de ultraderecha. Pero sobre todas, me genera inquietud que la señora Franco no haya encontrado la fórmula de exponer públicamente el compromiso o acuerdo alcanzado con 'ese partido del que usted me habla', tal como ella misma expresaba ante los medios de comunicación hace unos días.

Aprovechando que nos encontramos en el treinta aniversario del estreno de Amanece que no es poco, la genial película del director José Luis Cuerda, y al hilo de lo absurdo de su preocupación (la de la señora Franco), me atrevo a proponerle la recreación de la escena en la que el gran Manuel Alexandre pregona al pueblo un mensaje del señor cura. Saldría entonces el o la portavoz del Gobierno, que además será de CiudadanOX, diciendo algo semejante a esto: «De orden de la señora vicepresidenta, se hace saber que el Gobierno es uno y trino». Tema resuelto, sin papel firmado, sin logos juntos y sin foto dándose la mano.

Es una fórmula que dejaría contento a López Miras, que le satisface cualquier cosa con tal de que se cierre este calvario de investidura. Por supuesto también a Vox, dado que una referencia al altísimo encaja con el adoctrinamiento ético y moral que tratan de imponernos. Y finalmente resolvería el problema de la señora Franco manteniendo su partido inmaculado.

Y efectivamente, este Gobierno es trino en el programa que asume, pero también en la finalidad que se propone. Para el PP se trata de mantener la estructura clientelar de poder, de la que siguen aflorando continuos casos aislados de corrupción. Vox se propone extender su ideología autoritaria de control social. Para Cx, simplemente se trata de tocar poder.

Pero sobre todo, este Gobierno fue desde el principio uno, tanto en sus propuestas económicas neoliberales como en la defensa de la libertad individual, esa que, sin igualdad real, genera privilegios para unos pocos y mayor desigualdad y menos oportunidades para la mayoría. Ya sabemos a qué atenernos, ahora toca organizarnos.