Cuidado con el presidente

Es fácil menospreciar a Fernando López Miras por su propensión, a veces, a hacer involuntariamente el payasete. Pero tengo advertido que, si bien como gestor de la cosa pública deja hasta ahora bastante que desear, en el oficio de político no hay quien le gane. Ha tenido un maestro excepcional, Pedro Antonio Sánchez, quien a su vez se inspiró en otro as, Ramón Luis Valcárcel. En el arte de la política, López Miras no tiene igual en este momento, y a las pruebas me remito: perdió las elecciones y, a trancas y barrancas, ha conseguido volver a ser presidente. Ahí está.

Cierto, a su favor ha jugado la suerte, pero la suerte es también una cualidad política que hay que saber administrar. Lo ha salvado la campana de Ciudadanos cuando este partido ha virado a la derecha a consecuencia de una estrategia nacional que no está libre de convulsiones internas, y a esta circunstancia se ha unido también el hecho de que Vox no ha querido calculadamente llevar al extremo sus demandas iniciales de compartir la gobernación en la cuota proporcional que pudiera haberle correspondido. El relato del proceso que ha acabado por mantener a López Miras en la presidencia permite detectar un mayor desgaste de sus socios e incluso de los partidos que quedan en la oposición que del propio PP, que desde el principio, a pesar de haber perdido las elecciones en la Región por primera vez tras veinticuatro años en el poder, apareció, gracias al plus que le prestaron quienes ahora se aferran a él en calidad de socios, como la opción inevitable.

A López Miras le ha ayudado la suerte, pero también la intuición, la paciencia y la perseverancia demostradas desde la noche misma en que se destaparon las urnas. Se propuso vencer a la adversidad desde aquel «casi hemos ganado» hasta ganar en la práctica, que es en lo que consiste poder formar Gobierno, aunque esta vez deba ser compartido. Quien no aprecie esto se equivocará en la percepción de lo que este político puede ser capaz de hacer. Dará toda la cuerda posible a sus socios, a uno en la Mesa del Gobierno y a otro en una esquina decisiva del Parlamento; tanto carrete que tal vez se despeñen y acaben dejándolo solo. López Miras no asume riesgo electoral alguno con el pacto tripartito, que sin embargo puede laminar a los otros compañeros de viaje, que han de estar atentos a un mercado de votos más que volátil, y mientras tanto puede hacer olvidar que el PSOE ganó las elecciones y sin miedo a que Podemos deje de ser una fuerza relativa en decrecimiento. Si, además, el Gobierno nacional acaba siendo socialista, dispondrá de un gran argumentario para justificar las propias deficiencias de gestión despejando hacia Madrid todo el peso de la frustración.

En el proceso de negociación hacia la investidura se ha quemado hasta Teodoro García, quien relucía como el gran hacedor del pacto andaluz, y López Miras ha debido teatralizar con su participación directa en la mesa tripartita una implicación a la que ha arrastrado a la líder electoral de Cs, Isabel Franco, la que decía que jamás se sentaría a negociar con Vox. El PP entregó una pieza muy preciada a cuenta de un paso adelante que satisfizo el reconocimiento mediático de Vox, que exigía de entrada una foto. El pasado miércoles la tuvieron a tres, aunque ayer, después de la investidura, el flash sólo estallaba sobre el dúo de la gobernación: Miras y Franco. El ego de Teo pudo quedar tocado, pero su desenvoltura algo suicida al borde de la primera investidura sirvió para que entrara en faena López Miras como repuesto amortiguador para rematar la faena. Todo sea por la causa.

Ayer, fue investido y a la fiesta acudieron Casado y Teo, presidente y secretario general del PP, un respaldo que nunca tuvo Valcárcel de sus equivalentes cuando ganaba por mayorías estratosféricas. Y, encima, López Miras se permitió figurar de institucional tendiendo la mano a la izquierda parlamentaria mientras su socia, Isabel Franco, protagonizaba el papelito de dar caña a la oposición, como si se tratara del 'poli malo'.

López Miras ha llegado hasta aquí aceptando que tendrá que gestionar un 'programa bomba' impuesto por Vox a la vez que diseñar una insólita cohabitación con un partido que mina los votos populares. Lo que viene será complicado, pero este político, tengo dicho, no es lo que parece. Cuidado con él.

Piezas separadas

Auditorio Paquito

Al final no pudo ser. La alianza entre el rencor y la ingratitud (Movimiento Ciudadano y Vox) en el ayuntamiento de Cartagena impidió la mayoría necesaria para que el Auditorio del Parque Torres luzca oficialmente el nombre del creador artístico de La Mar de Músicas, Paco Martín. Pero no hay mal que por bien no venga. Alguno de sus amigos me ha hecho llegar una sabia reflexión: «A Paquito no le habría gustado que los votos de López y de los ultras hubieran servido para bautizar la sede central del festival». Comparto esa impresión: mejor la coherencia que la hipocresía. Por lo demás, la batalla está ganada. Son ya muchos quienes se refieren al recinto como 'el auditorio Paquito'. No habrá placa oficial que así lo defina, pero la gente se impone a la injusticia y a la estulticia. Que corra la voz: Auditorio Paquito. Qué belleza.

Ciudadanos a Bullas

El proceso ha sido largo; los discursos, cambiantes; la estrategia, improvisada, y las señales hacia la militancia, contradictorias. Mientras Ciudadanos se contradecía de un día para otro sobre sus líneas de negociación en la Región de Murcia, y algunos dirigentes nacionales iban abandonando la dirección nacional por la unilateralidad de la alternativa ante la investidura de Sánchez, los militantes de ese partido han protagonizado su propio debate interno sin focos que los guiaran. Finalizada la aventura de los pactos, una convocatoria amplia en Bullas para este fin de semana parece tener la intención de calmar los ánimos, recomponer la doctrina y ofrecer algunas explicaciones para recomponer los ánimos.

¿Qué pasa con Nuria?

Nuria Fuentes, portavoz regional del PP (sin mucho ejercicio en el cargo, es cierto) abandona la política. No es que se la viera muy cómoda en ella tras su salida, hace cuatro años, del ayuntamiento de Murcia, pero tengo la intuición de que puede ver venir algo que no le gusta y prefiere tomar la puerta.