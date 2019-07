Por favor, no maltraten a los servicios públicos ni a su personal

Pues ya que otras y otros han puesto por fin las cartas sobre la mesa, ahora vengo yo a hablar de mi libro o, lo que es lo mismo, de las y los empleados públicos que dependen de la Administración pública regional de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia. Y no es baladí. Hablo de las más de 55.000 personas que dependen directamente de esa Administración, de sus familias, y hablo de todas y todos aquellos que, en breve, entrarán a formar parte de los servicios públicos a través de los diferentes procesos selectivos que se encuentran en marcha.

En nombre de la FeSP-UGT, a la que represento, quiero instar al Gobierno que sale del pacto entre PP y Cs (con permiso de Vox y sus imposiciones en el sector educativo, por ejemplo) a que tenga en consideración la valía de las y los empleados públicos y que no materialice esa propuesta por la que cualquiera, ciudadanas y ciudadanos anónimos, sin ningún tipo de responsabilidad, podrán señalar a las y los servidores públicos. ¿Con qué criterio? ¿dónde estará el límite? ¿por qué, de entrada, se podrá dar pábulo a la delación sin argumentos, sin pruebas? Solo se me ocurre una respuesta, y no es la que nos gusta: criminalizar a las y los empleados públicos y convertir en 'caza de brujas' cualquier desavenencia. Un coste demasiado caro en términos éticos, diría.

Porque de lo que se trata no es de saber si una persona ha cometido, consciente o inconscientemente un error. Aquí de lo que estamos hablando es de no vapulear a todas aquellas y aquellos que conforman el verdadero entramado de los servicios públicos.

Y es que, para nosotras y nosotros, lo importante es que este Gobierno de coalición entre Cs y PP (con permiso de Vox) debe, de una vez por todas, poner en su lugar al personal de la Administración pública regional, como empleadas y empleados públicos de primera y no de tercera, recuperando derechos perdidos como la jornada semanal de 35 horas, una carrera profesional digna y una negociación acorde a las circunstancias, porque ellas y ellos son el soporte, la base; porque durante años perdieron mucho y aún no han recuperado ni la mínima parte; y porque otras muchas Comunidades autónomas ya lo han hecho. ¿Por qué aquí no?

Quizás, y respondiendo a la pregunta anterior, porque se sigue haciendo demagogia con lo público y lo privado y la doble moral de los que piden regeneración pero al final buscan un puntal en aquellos que predican justo lo contrario y hablan de 'adoctrinamiento en las aulas', cuestionando el desempeño, siempre en búsqueda de la igualdad, de la formación íntegra del alumnado, y de la capacidad expresa del entendimiento de un término, que hoy día parece tan cotizado€ Libertad.

Por eso, instamos a este Gobierno, que en breve tendrá caras, nombres y apellidos, a que apueste, con rotundidad, por la Educación pública y de calidad; por una Sanidad pública, universal, de calidad; por una Política Social Pública y de calidad que iguale a todas y todos los ciudadanos en general y, en particular, a sus empleadas y empleados públicos, dotando presupuestariamente y con medios necesarios para que la labor diaria sea profesional y cercana a la ciudadanía.

Alguien podría pensar que todo esto no es más que otra carta a los reyes magos, pero, acaba de comenzar la estación estival y aún queda mucho para Navidad, así que desde la organización a la que represento, FeSP-UGT, nos gustaría que antes de lazar propuestas banales e irrealizables, antes de vilipendiar sin conocer, antes de todo eso, recuerden que las y los empleados de las Administraciones públicas en general, y de la nuestra en particular, son el soporte de un Estado de Bienestar y que ofrecen los servicios públicos de calidad por los que pagamos impuestos y que nos hace ser eso que se llama primer mundo.