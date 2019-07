¿Pueden recuperarse los recuerdos de tres veranos en tres segundos?

Ya os lo digo yo: sí. En los apenas tres segundos que tardan en cruzarse un par de autobuses que circulan en sentido contrario, puedes recuperar sensaciones, emociones y recuerdos vividos durante tres veranos, por más que hayan pasado veinte años desde entonces, por más que te hayas empeñado en enterrarlos en lo más profundo del olvido, por más que, conscientemente, te hayas impuesto esa amnesia selectiva, como si te amputaras una pierna para no usarla nunca más, como si te arrancases una parte de corazón y dejase un vacío irreemplazable e inconsciente.

Hoy, un jueves cualquiera y anodino, como tantos jueves después de la aburrida jornada laboral en la fábrica de congelados, los ojos esmeralda de Esmeralda se han cruzado con los míos apenas tres segundos. No sabía que estaba aquí, en Madrid. Después del último de los tres veranos en que me dio la vida, se fue a Londres con su familia a procurarse una mejor, llevándose la mía sin saber que le pertenecía.

A pesar de que ambas éramos de la capital, jamás coincidimos aquí, solo nos veíamos en la época estival y yo me pasaba el resto del año rememorando el verano anterior y futurizando el siguiente. El siguiente lo haría, el siguiente se lo confesaría, el siguiente...

En solo tres segundos han vuelto a mí los felices reencuentros a principios de julio, las miradas cómplices y pícaras, los paseos, las visitas a la ermita, la risa tonta en la pequeña iglesia los domingos de misa obligada, las abuelas con sus abanicos, las clases de bordado con doña Paquita, después de la siesta, los baños en el río, las confidencias y las charlas hasta la madrugada compartiendo cama, con las manos entrelazadas y los llantos en las amargas despedidas de fin de verano y planes para el siguiente.

Mi abuela había criado a la madre de Esmeralda y por eso su madre le confiaba el cuidado de Esmeralda durante el verano. En aquella casa, bajo la vigilancia cariñosa de mi abuela, vivíamos como auténticas hermanas y perfectas amigas.

Al principio, yo no sabía ni lo que sentía. Bueno, no le ponía nombre, es que ni siquiera sabía que se podía sentir algo así. Mi abuela nos enseñaba a planchar como es debido, a hacer las camas con precisión profesional, le hacíamos de pinche en la cocina, remendábamos camisas, cosíamos botones, limpiábamos las zonas altas de los muebles subidas a una silla, le cogíamos los rulos, doblábamos las sábanas, barríamos el porche y todo para que, algún día, fuésemos la perfecta esposa de un hombre bueno, un hombre bueno como había sido mi abuelo, que en gloria esté, como repetía ella siempre.

Y yo hacía todo aquello mientras luchaba contra lo que sentía, contra el embeleso y el embrujo que provocaban en mí los ojos esmeralda de Esmeralda, su piel tan blanca casi transparente y esos labios tan rojos que parecían retocados con carmín.

A Esmeralda le encantaba meterse en líos, orquestaba planes que yo secundaba sin rechistar presa de su hechizo y mi secreta devoción hacia ella.

Recuerdo aquellos baños en el río. «Vamos a quitarnos la ropa», decía, y yo accedía, más roja que un tomate. «Con todos ustedes, Adela, la Tomate, como Dios la trajo al mundo», gritaba mientras corríamos hacia el agua fresca que calmaba mi ardor. Luego escuchábamos alguna voz o algún ruido y nos escabullíamos hacia la zona arbolada, a su amparo y nos secábamos tendidas, desnudas, con las manos cogidas.

Y allí recostadas me decía: «¿Por qué te pones siempre tan roja?» y pellizcaba mis mejillas como una abuela, con su risa burlona y su pezón rozando mi brazo. Yo no sabía qué me estaba pasando y por qué notaba esa humedad y ese latido en aquel lugar entre mis piernas donde no hay por qué sentir el corazón. «Estoy roja por la carrera que nos acabamos de pegar», respondía yo tratando de convencernos a las dos.

Después del tercer verano, no volví a verla más hasta hoy.

El invierno que siguió al último con Esmeralda, conocí a Luis. Luis se interesó mucho en mí, me rondó tres años y el tercero veraneamos con la abuela en la casa del pueblo. «Este es un buen hombre», me decía mi abuela. Y lo era, sin duda. Ese verano me pidió matrimonio, en aquella arboleda que un tiempo nos acogió a Esmeralda y a mí en nuestra desnudez. Guardé un silencio que a los dos nos pareció eterno. Él lo rompió confesándome: «Sé lo que eres, te quiero así, te voy a querer por los dos, todo va a ir bien, Adela».

Y efectivamente, me quería y todo ha ido bien y hoy tenemos dos hijos que vendrán a recibirme corriendo cuando entre agotada en la casa y me darán un abrazo en lo que tardo en colgar el bolso en la perchita que hay detrás de la puerta de entrada.

Pero hoy soy otra, hoy me he encontrado con los ojos esmeralda de Esmeralda.

Luis me espera sentado a la mesa de la cocina. Ha preparado cena para los cuatro. Los niños cenan antes de que yo llegue y él no lo hace hasta que no llego yo. Cenamos charlando acerca del día de cada uno, mientras los niños se lavan los dientes y se asean un poco antes de irse a la cama.

Pero esta noche yo soy otra y Luis me lo nota, Luis me conoce más que yo misma y me pregunta y a mí se me cruzan de nuevo los ojos esmeralda de Esmeralda.

—¿Qué te pasa, Adela? Estás distraída y roja como un tomate.

—Te quiero, no me pasa nada. Es solo que hoy he visto un fantasma.