No aprendemos nada

Decía Confucio aquello de «estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro». Y con esta cita como cabecera, voy a proponerles a ustedes esta semana una especie de prueba. A ver? Corrupción política, crisis económica y de valores, decadencia moral y de principios, empobrecimiento de grandes masas de la población, utilización del Estado para proteger los intereses de los más ricos y poderosos, control estratégico de los recursos naturales por parte de las grandes propietarias generando monopolios y encarecimiento de las materias primas, concentración de la gente en medios urbanos generando conflictos y protestas, desplazamiento de masas de trabajadores de fuera del sistema, cambios económicos que repercuten en el órden social y político, ocio constante y fiestas continuas vinculadas a las clases populares, problemas de representación política, surgimiento de líderes populistas y carismáticos, tensiones entre civilizaciones?

Todo este primer párrafo no lo he entrecomillado a propósito, pero pertenece a un análisis de Pedro Baños sobre la situación mundial y su reparto de dominios. Bien. Vale? Ahora, el experimento del que les hablaba: Dígame usted, o ustedes o ustedas, la panorámica que se describe en él a qué pertenece, si es que les suena de algo, naturalmente. Aquí me gustaría hacer un breve paréntesis para que se lo pensaran y se contestaran a sí mismos, puesto que a mí, de momento y en la distancia, lo considero un poquico difícil, por no decir imposible.

Bien, pues se describe la panorámica de situación en los hechos conocidos por la Historia, como Crisis de la República Romana, que dio paso a la aparición de Julio César y de Octavio, y al surgimiento de la etapa conocida como la del Principado? A poco que se fijen, existe casi que un absoluto y apabullante paralelismo con la actualidad, tras más de dos milenios de historia e historias. Sé que puede costar trabajo creerlo, y que siempre habrá quien piense que puedo estar jugando con las descripciones, adaptándolas, pero no es así, ni mucho menos. Ahora, si les place, vuelvan a releer ese primer párrafo, pensando que fueron hechos pasados, que ocurrieron exactamente cuando ocurrieron: en el siglo I antes de Cristo, aproximadamente.

Luego, me cuentan ustedes todo aquello de que la Historia es cíclica, y se repite a sí misma y por sí misma, o si solo se repite en aquellos casos que dice el dicho, ya saben, «si olvidamos la Historia estamos obligados a repetirla», etc. Miren, yo creo que es una interacción de ambas. Los ciclos humanos, si tienden a repetirse es porque las civilizaciones en su conjunto también repiten sus errores, y entonces producen las mismas situaciones y, por lo tanto, los mismos o parecidos conflictos. Ya saben: la Ley de Causa y Efecto.

De haber aprendido algo, no serían las mismas causas, por ende tampoco ocasionarían los mismos efectos. La vacuna es difícil, pero en esencia elemental y sencilla. Es necesario un cambio de mentalidad para forzar un cambio de paradigma. Hay que superar el egoísmo individualista y social, y dirigirse a un modelo que contemple una integridad del todo. Pero del todos lo mismo e iguales, no de unos pocos arriba a costa y a lomos de unos muchos abajo. Debe fomentarse la formación intelectual y moral sobre la específicamente material y profesional, que también. Los programas educativos han de basarse en valores y humanidades. Los avances tecnológicos son para servir y compartir, no para servirse y competir.

Conciencia, moral, ética, valores de generosidad, solidaridad, responsabilidad? deben ser, no palabras que se usan y se desechan, si no conceptos para vivirlos y honrarlos en sociedad. No hay otra solución que esa, así que no la busquen porque no existe. Y, ojo al dato, Honorato, que una solución personal solo sería temporal. Igual que ocurrió con aquel Imperio Romano de Occidente, que lo basaron solo en la personalidad de sus grandes y deificados líderes, y pocos siglos después, apenas tres o cuatro, se desmoronó todo como un castillo de arena.

Si queremos aprender las lecciones de la Historia, avanzaremos, y si no, nos quedaremos donde estamos y empezaremos de nuevo. Eso sí, antes con picas, corazas y espadas, y hoy con un megatón pegado al culo y con la naturaleza convertida en mierda? en nuestra propia mierda.