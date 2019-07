Después de buscar en mi moderno diccionario la palabra water sin visos de encontrarla, es cuando me entero de que grandes magnates de la economía mundial, como Bill Gates, andan empeñados en hacer un excusado que no necesite utilizar agua.

Y entonces me explico la desaparición verbal, seguramente preventiva, y entro en crisis, y me pongo a pensar, y no en lo mejor. Porque eso quiere decir que mi W.C. (de nombre completo, water-closet), donde estoy ahora cómodamente sentado, desaparecerá también de este mundo, y yo deberé acomodar mis posaderas en algo semejante a las letrinas que adornaban antaño casas, palacios y posadas, abiertas al abismo aparentemente infinito del pozo ciego sobre un poyo solado de losas o azulejos, y a veces celadas con una tapa de madera.

Y entonces pienso en el carácter regresivo que parece afectar al ingenio, que nos lleva de este water, donde me asiento, llamado también inodoro, para resaltar el prodigio de ingeniería del sifón inundado de agua, que impide la expansión de los malos olores, a aquellas nauseabundas letrinas, heredadas de los romanos, que delataban con su olor inexcusable lo que se hacía, con perdón, en ellas.

Y se me ocurre, además, que todas las invenciones de ingeniería verbal que fuimos haciendo para disimular lugar tan poco presentable volverán a recuperar su necesaria función de eufemismos descarados, de manera que otra vez regresaremos al excusado, al retrete, al inodoro, sin que podamos llamarle water, water-closet, W. C. o váter, según me dicen que dice ahora el diccionario.

Por eso, los más acertados serán los que, tachados antes de algo cursis, siguen yendo al lavabo, al baño, a la toilette o al servicio, metonimias de toda la vida con que quedará perfectamente disimulada esta letrina moderna huérfana de agua.