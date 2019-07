El veto es el programa

Cuando Pedro Sánchez, en octubre de 2016, en un tono entre lastimero y resentido, le contó a Évole que fueron los poderes financieros y mediáticos quienes le impusieron una alianza con Ciudadanos para cerrar el paso a la izquierda, además de añadir que veía en Podemos a su socio natural, que España era una nación de naciones y que había que acometer importantes reformas progresistas, muchos pensamos, y también escribimos, que aquello sonaba extraño en alguien que hacía apenas unos meses consideraba a la izquierda como el enemigo a batir y cerraba con Rivera un acuerdo programático de Gobierno neoliberal.

Valorábamos entonces que un sector del PSOE entendió que la supervivencia de este partido, en un momento en que el espacio del cambio emergía con potencia, pasaba por rescatar un discurso impugnatorio y negar al PP el pan y la sal ('No es No'). Se trataba de una mera operación de marketing, electoral y transitoria: en cuanto el PSOE tocara poder, las aguas volverían a su cauce y, si te he visto, no me acuerdo. Expresión esta última que viene como anillo al dedo para describir el comportamiento de Sánchez y el PSOE con respecto a Unidas Podemos en los últimos tiempos. Efectivamente, la coalición que encabeza Iglesias le arma a Sánchez la moción de censura y lo impulsa a la presidencia del Gobierno. El nuevo presidente dedica unos meses a hacer campaña electoral preparando las inevitables elecciones, dándose una capa de barniz por la izquierda con la colaboración de Unidas Podemos, pero desde el minuto uno incumpliendo gran parte de los acuerdos programáticos que firman Sánchez e Iglesias. Así, se 'olvida' de acabar con los aspectos más lesivos de la reforma laboral, regular el precio de la electricidad, limitar el precio de los alquileres y suprimir la Ley Mordaza, entre otras cuestiones. No obstante, la cuestión de la exhumación de Franco, el salario mínimo de 900 euros, los presupuestos fallidos y los decretos de aquellos 'viernes sociales', permiten al PSOE presentarse a las elecciones preservando buena parte de aquella imagen que empezó a labrarse Sánchez en el confesionario de Salvados.

Gana las elecciones de abril, pero muy lejos de la mayoría absoluta: necesita a Unidas Podemos y a la izquierda nacionalista para gobernar. El problema es que no lo puede hacer con el apoyo de estas fuerzas. La clave que lo explica está en el 30 de abril, dos días después de los comicios. En esa fecha, el Gobierno en funciones remite a Bruselas el Programa de Estabilidad 2019-2022. Su contenido no deja lugar a dudas: se prioriza la reducción de gastos para hace frente a la deuda, no se aborda la derogación de la normativa laboral y de pensiones (factor de sostenibilidad) y se avanza en la idea de la 'mochila austriaca', es decir, la canalización hacia el mercado de capitales de las indemnizaciones por despido de los trabajadores, facilitando éste y abundando en la crónica devaluación salarial. En junio, la ministra Calviño asume la exigencia de Bruselas de proceder a un ajuste de las cuentas del Estado por valor de 15.000 millones. En julio, anuncia desde la capital europea que el salario mínimo alcanzará a lo sumo los 964 euros al final de la legislatura, que revertir la reforma laboral no va a mejorar las condiciones de los precarios y que la mejora de recaudación debida al crecimiento se destinaría a reducir la deuda, no a mejorar los servicios públicos.

Es decir, mientras en los medios se exhibe el culebrón que protagonizan Sánchez e Iglesias a cuenta de si habrá o no Gobierno de coalición, el PSOE levanta, lejos de los focos, su programa de gobierno. Y en éste, inspirado por el Ibex35 y la troika, no cabe la izquierda. El veto de Sánchez no es a la presencia de Iglesias y otros miembros de UP en el Ejecutivo. Lo es a un proyecto de cambio social. Lo del Gobierno es un pretexto; soportado, además, en excusas de mal pagador.