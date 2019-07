Salvavidas para el verano

En la solapa de la edición española de Iluminada, la tercera entrega de las memorias noveladas de Mary Karr (Groves, Texas, Estados Unidos, 1955) se puede leer que estamos ante una escritoria que podría hacernos reír recitando la lista de la compra. Al menos sí lo hace, a ratos, con sus feroces confesiones de mujer que busca un salvavidas en la sed alcohólica o en el camino lleno de baches de la religión. Encontrar la salvación en la fe no es una historia nueva, pero los seguidores de la autora de El club de los mentirosos están ya acostumbrados a su peculiar y fino sentido de la ironía.

Karr usa el embarazo, el matrimonio, la maternidad y otros convencionalismos para mantenerse a flote, pero sus demonios son persistentes. La poesía es su ayuda espiritual, un arma que podría volarle la cabeza a cualquiera. Sin embargo este tipo de salvación siempre reserva un peligro para ella desde que el director de la escuela secundaria a la que asistía sentenció que una chica que pretenda ser poeta está condenada a convertirse en una vulgar prostituta.

Karr tiene culpa de la debilidad que sienten algunos lectores por las memorias de supervivientes. Su primera ficción autobiográfica, de 1995, El club de los mentirosos, fue un éxito de ventas internacional. En ella narra cómo sobrevivió a sus padres alcohólicos y a una infancia salvaje en el este de Texas, que incluía violación y amenaza de raquitismo, para convertirse en la escritora célebre que es y en una profesora respetable. En Cherry, su segunda entrega, cuenta cómo se sobrepuso a una magullada adolescencia y a una juventud adulta inestable. En Iluminada expone los detalles desgarradores y a la vez hermosos de cómo fue capaz de sobrevivir a sí misma.

La trilogía resulta interesante no solo por estar bien escrita sino porque describe a alguien que carece de autocompasión. Esto podría considerarse una hazaña teniendo en cuenta el infierno al que fue arrastrada su autora desde la infancia. Karr se las arregló bebiendo discretamente, a diferencia de su madre que lo hacía hasta que se meaba en los pantalones, o del bronquista de su padre que murió de alcoholismo crónico. Su memoria arroja ciertos destellos de un pasado no del todo infeliz, como cuando recuerda que hubo un momento en la vida en que el ancho mundo estaba iluminado por el sol y todas las hojas de hierba brillaban por más que la luz se fuese apagando poco a poco.

La bebida fue una vez para Karr la recompensa placentera de una buena madre y esposa. Pronto se convertiría en un castigo por no ser en realidad ni uno ni otro. Su happy hour tiene lugar después de acostar a su hijo. Mientras su esposo da clases nocturnas, Karr permanece emboscada en el porche trasero de una bonita casa en un campus encantador, donde fuma y bebe hasta que su cabeza empieza a darle vueltas y decide irse a dormir. Su hijo, además, está enfermo. Pasa por un hospital psiquiátrico y acaba rindiéndose, arrodillada en un inodoro. La travesía del desierto concluye en Dios, pero la autora de Iluminada no quiere convencernos de que existe, simplemente de la necesidad de encontrar algo más grande que nosotros mismos. Las suficientes dosis de profundidad y humor laten junto al corazón de esta conmovedora historia sobre el perdón y la redención que al contrario de otras no pretende ser moralista.