Del Sputnik al Blockchain

La mayor aventura vital de los que nacimos con el Sputnik no se ha desarrollado a nivel del espacio, sino del ciberespacio, un sitio improbable nacido del espíritu científico y tecnológico de brillantes ingenieros de la guerra y la posguerra mundial, mezclado con el espíritu rebelde de los hippies, los hackers y los organizadores comunitarios.

Mi madre tuvo la inmensa fortuna de desprenderse definitivamente de mí (un bebé de diez meses y cinco kilos largos de peso que le consumió una porción considerable de su calcio óseo para el resto de su vida) el 4 de agosto de 1957. Dos meses más tarde, los norteamericanos se despertaron con la terrible angustia de un bip bip que se les colaba por la radio de su sala de estar y que representaba el éxito del imperio rojo en la carrera espacial. Entretanto ellos, y en concreto sus ingenieros de cohetes, acumulaban fracaso tras fracaso al intentar lanzar unos artilugios básicos que estallaban uno tras otro irremisiblemente.

Si ha habido un momento en que los ciudadanos de ese gran país se han sentido humillados y asustados por el poder emergente del imperio rojo del Este, fue este, valga la redundancia. A esa patada en la boca de los siempre locuaces políticos norteamericanos siguió otra aún con más significado: el lanzamiento al espacio desde Baikonur del ruso Yuri Gagarin, primer hombre que se desprendió de la gravedad de la Tierra para entrar en órbita circular alrededor de ella, algo que en términos de la Teoría de la Relatividad general significa estar cayendo pero nunca conseguirlo, mientras el rozamiento de la atmósfera no te juegue una mala pasada. Lo del Sputnik, seguido por la hazaña rusa protagonizada por el primer cosmonauta de la historia, saltó todas las alarmas en el liderazgo norteamericano y puso en marcha los mecanismos necesarios para que doce años después, los americanos obtuvieran, a base de ciencia, ingeniería y esfuerzos sin límite, el premio gordo de poner el primer hombre en la Luna.

A lo del Sputnik no llegué con las facultades necesarias para ser consciente de lo que pasaba, pero sí recuerdo como si fuera ayer asistir en televisión al momento del primer alunizaje, que en mi mente, junto con las del resto de los españoles que tenían acceso a la televisión (no muchos por aquel entonces) ha quedado asociado al discurso pedante y a la voz sincopada del locutor estrella de por entonces, Jesús Hermida. A partir de ahí, mi vida quedó marcada por una gesta de la Humanidad indisolublemente unida al triunfo global del mejor espíritu emprendedor de los Estados Unidos, encarnado para siempre en la voz rica en tonos emocionales y arrebatadoramente seductora del presidente Kennedy, de cuya boca salió el mensaje que ha inspirado a sucesivas generaciones de científicos y emprendedores: «Elegimos ir a la Luna en esta década, y hacer frente a otros desafíos, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles».

El sueño se encarnó en el Apolo 11, y aparentemente se desvaneció en la niebla de los múltiples conflictos a nivel de la Tierra. La vida humana y la pública y privada pasaron página para, entre otras cosas, inventar y desarrollar los campos de la ciencia que han revolucionado nuestras vidas en estas últimas décadas plagadas de maravillosas invenciones.

Puede pensarse que los movimientos contraculturales de los años sesenta y lo que siguió, fueron ajenos y contrapuestos al espíritu que inspiró la conquista de la Luna. Nada más alejado de la realidad. El reto espacial hizo posible que se desarrollaran múltiples campos científicos y tecnológicos, basándose en un triángulo sinérgico que se había conformado al hilo del esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial, compuesto por el Gobierno federal norteamericano, instituciones universitarias como el MIT o el Stanford Advanced Research Center, y la investigación privada, cuyo epítome fueron los laboratorios Bell. Este triunvirato de actores dio origen a los primeros ordenadores de dimensiones elefantiásicas, que pusieron la semilla de la informática personal desarrollada a partir de mediados de los sesenta y consolidada a partir de los ochenta. Y también dió lugar al proyecto ARPA, promovido por el Pentágono norteamericano y, en concreto, a su división ARPANET, origen reconocido y reconocible de lo que hoy es internet y todas sus inmensas derivaciones.

Es verdad que la aventura espacial quedó básicamente estancada, en parte por la falta de brillantez mediática de los rutinarios lanzamientos de la lanzadera especial, bruscamente encarecidos debido a los costes de seguridad obligados a partir del terrible accidente del Challenger. Tan triste es la historia en este sentido, que hoy un día, el país que puso los primeros hombres en la Luna, tiene que pagar a los rusos por el servicio de transporte de sus astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Por eso, la mayor aventura vital de los que nacimos con el Sputnik no se ha desarrollado a nivel del espacio, sino del ciberespacio, un sitio improbable nacido del espíritu científico y tecnológico de brillantes ingenieros de la guerra y la posguerra mundial, mezclado con el espíritu rebelde de los hippies, los hackers y los organizadores comunitarios reunidos físicamente en los alrededores de la ciudad de San Francisco, en concreto lo que ahora conocemos como el Valle del Silicio. Porque de este humilde material, que se encuentra con abundancia en la superficie de la Tierra y en las arenas de cualquier playa, están construidos los chips y microprocesadores que han hecho posible la revolución digital y la informática a la medida de los individuos.

Después de la informática personal, encarnada por los PC y, sobre todo, por los portátiles, hemos pasado a la interconexión universal representada por la red global de Internet que, junto con la informática de bolsillo permanente conectada que representan los móviles, ha abierto las puertas a un mundo espectacular donde el individuo, solos o agrupados voluntariamente, retienen gran parte del control que, de otra forma, le hubiera sido arrebatado por un Estado empoderado por la tecnología casi omnipotente e indefectiblemente centralizada.

La mejor expresión contemporánea de la toma de control por los activistas individuales, en el mejor espíritu de los hackers buenos, es la invención y difusión de la tecnología blockchain, que nos permite confiar los unos en los otros con el poder que otorga la tecnología usada individualmente y controlada por un universo anónimo de usuarios. Probablemente las cibermonedas pasarán a la historia como una encarnación más de las burbujas especulativas, pero la tecnología blockchain en sí ha venido para quedarse, como una pieza más de un ciberesfera democrática en la que los individuos y sus conglomerados asociativos de base tendrán cada ves más la sartén por el mango, en detrimento de los Estados, los Ejércitos y todo tipo de poderes fácticos que luchan por coartar las libertades individuales.

Quién me iba decir a mí que formaría parte de esta historia apasionante, del Sputnik al Blockchain, cuando salí berreando del vientre materno que dulce y amorosamente me alojaba.