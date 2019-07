Polvo en los zapatos

24 DE JUNIO

Columnismo estajanovista. Hará un año, Manuel Vicent me dijo que, para liberarse de la presión que le suponía publicar una columna todos los domingos en el diario El País –lleva décadas haciéndolo–, acabó tomando una resolución: no pensar en ella hasta el viernes a las 12 en punto, sentarse a escribirla en ese momento y no levantarse de la mesa hasta haberla concluido. De este modo, se quitó de encima el agobio de darle vueltas a la dichosa columna durante toda la semana. Me pregunto a qué recurrirían para aliviar su carga Francisco Umbral o Manuel Alcántara, que eran de columna diaria.

En mi caso, esta página contiene algo más de mil palabras. Intento llevar al menos dos semanas de adelanto respecto a su publicación, sin que me preocupe el desfase entre la fecha de cabecera de LA OPINIÓN y las entradas de mi diario; a fin de cuentas, esto no es 'rabiosa actualidad'. Acordándome del método de Vicent, he optado por escribirla los sábados a primera hora de la mañana, antes del ir al mercado con mi mujer... Pero ahora necesito aumentar esa ventaja, ya que pronto saldremos de viaje, y aquí estoy, trabajando a un ritmo estajanovista para sacar tres o cuatro semanas de ventaja.



25 DE JUNIO

Peinar España. Estoy en el bar de Ginés con Jesús Montoia y Salvador. Ha empezado el verano y las vacaciones asoman por el horizonte con su promesa de una huida temporal de todo. Salvador habla del mes que pasó recorriendo Nueva Zelanda; yo, de mi travesía por los Estados Unidos. Al otro lado de la barra, Ginés no parece muy interesado en realizar periplos por el extranjero: aquí ya hay bastantes cosas que ver. Lo tengo por un hombre pragmático, y no deja de sorprenderme que su viaje ideal (una vez jubilado) sea peinar España en autocaravana, acompañado de su mujer, «hasta que llegue el fin».



26 DE JUNIO

Encuentros fortuitos. Veo por televisión una entrevista al cantante y compositor Manolo García. El periodista le pregunta si es cierto que no tiene ni wasap ni microondas, a lo que García (asintiendo) responde: «La tecnología me produce un vacío existencial». La sencillez que desprende no es fingida. Durante años vivió muy cerca de casa de mis padres, en Barcelona, y yo lo veía salir y entrar de su portal de vez en cuando, dando muestras de una falta de arrogancia inusitada en un hombre que, por entonces, reventaba estadios con su grupo El Último de la Fila.

Una vez, en el carrer de Sant Pere Mitjà, ambos estábamos curioseando en un tenderete de no recuerdo qué y chocamos accidentalmente. Al mirar a los ojos al tipo con el que acababa de tropezarme, me quedé de piedra: era el autor de Insurrección y de Como un burro amarrado a la puerta del baile, la única canción cuya letra he memorizado entera en mi vida. Él supo que lo había reconocido y tal vez temió estar a punto de soportar fatigosas muestras de devoción por parte de un fan enfervorecido. Pero no quise molestarle. Me limité a decirle 'perdón' (o 'lo siento') y seguí mi camino.

Lo cual me recuerda a otro encuentro inesperado, éste con una estrella de Hollywood. Ocurrió en Antequera, una ciudad ubicada en el centro geográfico de Andalucía que nadie debería dejar de visitar: amén de su arquitectura y su gastronomía (por más que la porra antequerana sea en realidad salmorejo cordobés), cuenta con el fantástico laberinto rocoso del Torcal y, sobre todo, con la Cueva de Menga, monumento megalítico no menos impresionante que Stonehenge, desde el cual se divisa una peña con forma de mujer acostada y mirando las estrellas.

Paseábamos por una calle céntrica cuando nos cruzamos con un extranjero alto y flaco acompañado de su esposa y dos hijos preadolescentes. Excitado, le dije a Teresa y a mis hijos: «¿No os habéis dado cuenta? ¡Ése era Daniel Day Lewis!». Pero no, no quisieron creer que el oscarizado actor de Mi pie izquierdo o El último mohicano anduviese dando vueltas por Antequera, así que me propuse demostrárselo. Lewis estaba entrando en ese momento con su familia en un pasaje cubierto. Podíamos dar la vuelta a la manzana a toda prisa y, así, encontrárnoslo cara a cara antes de que saliera por el otro extremo de la galería.

Y eso hicimos. Cuando nos dimos con él de frente, Teresa, Marta y Carlos se vieron obligados a admitir que yo tenía razón. Mantuve un breve intercambio de miradas con el actor que podría trasladarse perfectamente al lenguaje verbal sin adulterar su contenido. Daniel Day Lewis vino a decir: «Vaya, me has reconocido, ahora que estábamos paseando por aquí en un tranquilo anonimato». A lo que yo contesté: «Sí, te he reconocido, pero no te preocupes, no voy a incordiarte pidiéndote un autógrafo ni nada parecido». Y con este mudo diálogo acabó el encuentro.



29 DE JUNIO

Viajar sin salir de casa. A lo largo de la vida tropezamos con no pocas frases brillantes y, de éstas, algunas se nos quedan en la cabeza de manera perenne. Entre mis citas preferidas se halla una del autor de El sueño de África, Javier Reverte: «El viaje literario es el más rentable, porque lo haces tres veces: al planearlo, al pisar el camino y al escribirlo». En efecto, un viaje literario se disfruta tres veces, y yo me hallo ahora disfrutando de esa primera vez, urdiendo la ruta sobre un cuaderno de notas. Rodeado de mapas, libros y guías, empuñando rotuladores o bolígrafos de colores, asomándome de vez en cuando a internet, ya he empezado a viajar en coche por el sur de Italia.

Ya estoy desembarcando en Civitavecchia. Ya estoy recorriendo los pueblos de la antigua República Amalfitana donde residieron Boccaccio, Wagner, D. H. Lawrence o Gore Vidal. Ya estoy paseando por las calles de Regio de Calabria. Ya estoy orillando el Tirreno, el Jónico y el Adriático que bañaron la Magna Grecia. Ya estoy percibiendo el olor del mar. Ya estoy visitando los remotos pueblos donde Mussolini exilió a Cesare Pavese y Carlo Levi. Ya estoy pasando por Brindisi de camino del norte, para recoger a Marta... Y en realidad aún no he salido de casa.