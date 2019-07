Hacienda y el SMS, en guerra

No es una novedad. Hacienda paga y el Servicio Murciano de Salud (SMS) gasta. Está en las respectivas naturalezas. Pero los gestores del SMS se sienten abandonados por la consejería de Hacienda y observan animadversión activa en el consejero Fernando de la Cierva. La cosa no se limita a la administración del día a día. El pasado sábado publicamos los reparos que Hacienda mantuvo inicialmente sobre el concurso del servicio de ambulancias, y hemos tenido conocimiento preciso de los cambios en el pliego y de la adaptación de éste, sobre la marcha, a los intereses de una de las partes concursantes, precisamente la ganadora. No otra cosa se deduce del cambio de exigencias objetivas por otras que permiten 'valoraciones subjetivas'. Los próximos nombramientos en las consejerías de Hacienda y la de Salud van a ser muy esclarecedores. Puede que López Miras pretenda hacer tabla rasa en el SMS y en la gestión técnica de la consejería para proyectar una lectura subyacente de que resuelve responsabilidades políticas, pero esto conlleva el riesgo de que a los salientes les dé por hablar, después de que anden todos buscando coartadas. En cuanto a Hacienda, algo ha pasado con PAS: De la Cierva ya no mantiene con el de Miami, eso dicen, la vieja sintonía (PAS siempre tiene problemas con los consejeros de Hacienda, qué casualidad). Sin embargo, el Puerto de Cartagena, apartando a Francisco Bernabé, podría ser un retiro apetecible.