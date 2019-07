Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de la Intelectual o Industrial, junto con el de parejas de hecho, el de penados y rebeldes o el de delincuentes sexuales; son los más conocidos, por su trascendencia, en cualquier país. Pero hete aquí que cada día van apareciendo más sitios donde registrar nuestras pretensiones. Todo para tenernos más controlados y para mayor seguridad jurídica.

Y esta es la razón del nacimiento de un nuevo registro, esta vez de morosos judiciales. Los abogados podrán consultar deudas exigibles. La deuda para que se recoja en dicho registro debe ser mayor de cincuenta euros y tener menos de cinco años de antigüedad. Se trata del primer fichero 'on line' de morosos, que permitirá consultar y reclamar deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas en sentencia firme, como los impagos de pensiones de alimentos, deudas entre particulares, incumplimientos de contratos de alquiler o de compraventa de mercancías, y hasta la morosidad de instituciones condenadas. Incluso quién sabe si con el mismo se pone coto a esa queja constante de los letrados sobre el impago de sus honorarios por los clientes. En este registro, también tendrán cabida esos morosos.

Su finalidad es mejorar la información de riesgo de insolvencia de empresas y de las personas físicas. Con un doble objetivo: por una parte, una transformación digital que facilite la labor de los abogados; y por otra, la defensa de los ciudadanos de su derecho a una tutela judicial efectiva. Y serán los propios abogados los que pongan la información en esta plataforma, aprovechando las ventajas de una economía colaborativa, gracias a las grandes oportunidades de Internet.

Esta innovación pionera mundial, favorecerá sin duda el sistema judicial y financiero de España, siempre que se cumpla con las leyes de protección de datos y del derecho al honor, así como con el código deontológico de la abogacía, pues en definitiva la seguridad jurídica es la que sale bien parada de esta novedosa y pionera idea de la abogacía española. Si encima consiguen que no tengan ellos mismos tantos morosos o, lo que es igual, que los clientes les paguen siempre, el éxito será total, pues una de sus mayores quejas es precisamente la cantidad de impagados que tienen que soportar.

Lo cierto es que cualquier persona que haya tenido una deuda pendiente, como letras de hipotecas, préstamos personales, facturas de teléfono impagadas, recibos pendientes, puede estar incluido en una lista de morosos, con las consecuencias negativas que ello comporta como, por ejemplo, que te nieguen la concesión de cualquier tipo de préstamo bancario o no, o el acceso al gas, teléfono o luz.

Obligatoriamente en un plazo máximo de treinta días desde que se te incluye en esa lista debes ser notificado de ello, pero como a veces no sucede, lo mejor para saber si estás o no en una lista de morosidad es ponerte en contacto con la empresa que te incluyó para darte de baja en su caso, demostrando que ya has pagado la deuda que te tenía atrapado. Y aunque la ley permite conservar hasta seis años los datos de los antiguos morosos, lo normal es que una vez pagado te eliminen definitivamente de la lista de morosos y es como si nuca hubieses estado.

De lo contrario podrías pedir hasta daños y perjuicios si se incumple la ley de plazos para esa eliminación.