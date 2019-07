Consulta en Mula

El próximo domingo se va a producir en Mula una curiosa e interesante iniciativa municipal. Los vecinos van a poder participar en una consulta pública para opinar sobre si el Ayuntamiento debe o no debe subvencionar la contratación de corridas de toros en la feria de septiembre de la localidad.

Como ha dicho el alcalde, Juan Jesús Moreno, no se trata de que los muleños se manifiesten sobre si son taurinos o antitaurinos, sino sobre si el Ayuntamiento debe gastar dinero de todos ellos en financiar la fiesta. Este es un detalle clave que yo creo que aporta un plus de legitimidad y de sensatez a la consulta.

Fíjense que en la virulenta reacción de la Federación de Asociaciones Taurinas de la Región de Murcia, que califica la consulta de ilegal, se incluye la vieja idea protaurina de que quien no quiera ir a los toros, que no vaya. Pues bien, si eso es así díganme con qué derecho el que no vaya a las corridas tiene que pagarlas, aunque sea por medio del presupuesto municipal y, por tanto, a través de una fracción de sus impuestos.

Me parece absolutamente lógica la propuesta del Ayuntamiento. Y además, completamente lícita. Porque esta consulta no es un referéndum, claro, que sólo puede ser convocado por el Estado. Incluso a lo mejor tampoco llega a la categoría de consulta popular, que sí que pueden convocar los Aayuntamientos, al menos según dice el artículo 8 del que será, cuando se apruebe, el nuevo Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

El Ayuntamiento ha planteado esta pregunta a la ciudadanía de Mula en base a los principios de participación ciudadana y trasparencia municipal. Esto lo están haciendo casi todos los Ayuntamientos, de los diversos signos políticos, en consultas a los vecinos para diversos temas, por ejemplo para los presupuestos participativos. Y con todo tipo de sistemas, con encuestas, con consultas por internet o a través de urnas.

En cualquier caso, trascendiendo el asunto de los toros, que ya de por sí es suficientemente importante y de actualidad, lo que ocurrirá este próximo domingo en Mula es un estupendo ejemplo de participación ciudadana. Que en sus aspectos formales sea más o menos brillante no le quita ni un ápice de valor a la consulta.

Es necesario no sólo que nos acostumbremos, sino también que animemos, a que los poderes públicos consulten directamente a los ciudadanos sobre decisiones que tengan que tomar en el ejercicio del poder, sobre todo si esas decisiones pueden ser controvertidas. La participación pública debe dejar de ser un mantra político y sustanciarse en cosas como estas, con procesos cuanto más completos mejor y afectando a cada vez mayor número de decisiones relevantes.

Pero, además, según leo en este periódico, el alcalde de Mula ya llevaba en el programa electoral su disposición a que los ciudadanos decidieran si querían que durante las fiestas patronales Mula contara con un festejo taurino. Doble mérito, por tanto, el del ayuntamiento de Mula: contar con la participación ciudadana para esta decisión y cumplir una promesa.