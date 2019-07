Misióncumplida

O casi cumplida... Me estoy refiriendo, claro, a mi último 'trabajo de Hércules', permítanme el ditirambo: la mediación, donde, gracias al inestimable concurso y generosa disposición de Manuel Santiago, hemos podido configurar en este pueblo de Torre-Pacheco, en esta Comarca del Campo de Cartagena, y para esta Región de Murcia, un corpus inicial y puntero de mediadores profesionales reconocidos por el propio ministerio de Justicia. En esta iniciativa, ilusionante por servir a una cultura de paz, de lo que los juzgados de paz fueron punteros primitivos, ha habido de todo: apoyos, zancadillas, ninguneos, medias ignorancias, medios abrazos, mucha boca pequeña y muchas puestas de perfil. Es un proyecto pionero e importante, pese a quienes pese, y viene para quedarse, y yo me siento orgulloso de haber colaborado en lo que va a ser un elemento esencial de nuestra sociedad.

En el acto de entrega de credenciales de la tercera promoción sentí una inmensa satisfacción por haber participado en un proyecto que ya ha empezado a dar sus primeros frutos y aún dará muchísimos más en plenitud. Nuestra asociación, la AMM, por ejemplo, ya es vocal del Foro Nacional de la Mediación del ministerio de Justicia en representación de nuestra Región de Murcia. La resolución del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, de que en corto plazo las separaciones matrimoniales y los monitorios (reclamaciones de deudas) habrán de pasar obligatoriamente por mediación, ya se está plasmando en la realidad cotidiana de la sociedad. Turismo, por otro ejemplo, en los modelos de contratos oficiales que las empresas de celebraciones y eventos han de suscribir con sus clientes, ya vienen con la cláusula de mediación incorporada. Un amigo de una sucursal bancaria me informa que sus nuevos documentos de contratación de servicios para con sus clientes también vienen con la cláusula de mediación, etc.

Y en todo esto se están produciendo los acontecimientos al contrario de lo que viene a ser costumbre. Y es que, mientras la alta Administración (CGPJ, ministerio de Justicia, etc.) ya están moviendo ficha y haciendo sus deberes, obligados por la UE, y sus efectos están llegando a la base social, la administración de esa base, la doméstica, la que tiene el contacto directo con la ciudadanía y ha de informarles y facilitarles el acceso a los servicios públicos, aún no se ha dado por enterada. Aunque saberlo, lo sabe, doy fe? Incomprensiblemente, los Ayuntamientos nos ignoran casi olímpicamente, y los ciudadanos, en consecuencia, no se enteran. La lógica, el sentido común, lo normal, es que si esos Ayuntamientos ceden y mantienen los juzgados de paz, puesto que la Justicia europea y del mundo occidental ha dispuesto que España se adapte y adopte el modelo de mediación establecido por la ONU (1947), habiendo sido eliminado de tales juzgados de paz los juicios de faltas, donde se ejercía la mediación, es lógico, repito, que al seguir perteneciendo la mediación al mismo ministerio de Justicia, se le ayude en igual medida y se facilite el establecimiento de la mediación como servicio a la ciudadanía, exactamente como se hace con tales juzgados de paz. Es lo coherente.

Pero lo coherente no es lo consecuente. La estrategia final es que sean los propios ciudadanos de los pueblos los que se lo exijan a sus Administraciones locales, y a esa ciudadanía hemos de informarles los que nos ha tocado ser los pioneros. O eso, o ya les vendrán las sanciones de la UE por deliberado incumpliendo (a quienes corresponda la responsabilidad, claro). La mediación profesional es oficial, está legalizada y regularizada por el ministerio de Justicia, pero no entra en los Presupuestos Generales del Estado, ni está subvencionada, ni dispone de medios materiales para financiarse, puesto que no es una empresa privada, si no de servicio público. Solo a través de convenios municipales puede establecerse tal servicio en localidades y ciudades. Otra cosa es la particularidad extrajudicial de la iniciativa privada.

En otras Comunidades autónomas esto ya funciona, y existe de facto. Aquí, aún no. Pero existirá. Seguro. Sí o sí. No hay marcha atrás. Es la asignatura pendiente de nuestra mediación? Por eso decía al principio lo de 'misión casi cumplida'. Falta ese 'casi'. Yo ya me conformo con lo logrado en tan poco tiempo. La estructura está hecha y formada, nuestro órgano asociativo ocupa la vocalía regional en la más alta institución nacional, se ha constituido el órgano formador, y los caminos ya tienen menos piedras que cuando empezamos, y están más despejados, si bien subsisten reticencias. Lo más importante de todo: a los mediadores profesionales ya los tenemos y siguen actualizándose y formándose. Están sobradamente preparados. Lo que resta es solo conciencia social y de los ediles responsables de ello. Ya se darán cuenta.

Por mi parte es mi última aportación a mi gente. Ya he perdido memoria y cuenta de las anteriores. Creo que tengo que empezar a hacerme a un lado del camino. No es que esté aburrido, pero sí cansado?