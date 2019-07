El diario de Manuel Moyano

23 de JUNIO

Un día es un día. La Región tendrá hoy cielos poco nubosos o despejados, con vientos de componente este, más intensos en el litoral. El sol saldrá a las 6:35 y se pondrá a las 21:32. Mientras agentes antidroga registraban ayer un inmueble en Corvera (donde hallaron 460 plantas de marihuana), uno de sus ocupantes se rompió la tibia al saltar desde el tejado al patio vecino. Muchos cultivadores de marihuana suben fotos de sus plantaciones a internet para competir entre ellos, informa Alejo Lucas. A los nacidos bajo el signo de Escorpio les saldrá todo redondo en el día de hoy.

Centenares de personas recorrieron el sábado la Gran Vía de Murcia con motivo del Día del Orgullo, portando banderas arcoíris y pancartas que rezaban «Los armarios son para la ropa» y «Pene con pene que no te apene». Los santos del día son Ethel, José Cafasso, Inmaculado Corazón de la Virgen María y Agripina. El nivel de rayos ultravioleta previsto en la costa a las 14 h es de 9. Donald Trump no descarta una acción militar tras ser derribado un dron norteamericano en el estrecho de Ormuz, ante lo que Irán ha amenazado con una réplica «de consecuencias devastadoras».

Hoy es el Día Internacional de las Viudas. El Servicio de Pesca no ha detectado la presencia de éfiras o medusas jóvenes en el Mar Menor; en cuanto a la carabela portuguesa, se espera que desaparezca de nuestras costas en cuanto la temperatura del agua alcance los 25ºC. En 2018 fallecieron 36 ciclistas en las carreteras españolas. El sacerdote Juan Marín dice en su sección Todos nómadas: «Dios no se porta bien, en tantas ocasiones, con quienes sufren, porque no les da una razón comprensible que justifique el mal».

La selección sub-21 de España goleó ayer 5-0 a la de Polonia en el estadio Renato Dall'Ara Bolonia; las gradas estaban casi vacías, ya que la mayoría de los aficionados se encontraban presenciando el encuentro de Italia contra Bélgica en Reggio Emilia. Las vacunas más solicitadas por los viajeros que se desplazan a países exóticos son las de la fiebre amarilla y la hepatitis A. El juez Andrés Carrillo afirma que le entran más de 500 causas al año: «Esto es un calvario», lamenta. «No se puede enjuiciar sin unas mínimas condiciones de sosiego».

La Federación Regional de Empresarios del Metal ofrece un curso gratuito de soldadura con electrodo revestido. A las 22,30 horas podrá verse en Multicines El Hornillo, de Águilas, la película El sótano de Ma. El director de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso, afirma que en España sólo el 5% de la energía es de origen solar, siendo ampliamente superada por Alemania u Holanda pese a disponer de muchísimas horas menos de sol. Ha fallecido a los 49 años Conchi Paredes, 17 veces campeona de España de triple salto.

La combinación ganadora de la Bonoloto de ayer fue 13-24-25-31-34-49, complementario el 8. El Sindicato de Policías y Bomberos alerta de intrusismo por parte de los vigilantes de seguridad privada. Enrique Nieto cuenta en su sección Apuntes del natural que cierto amigo le pidió a un mendigo en la calle: «No bebas mucho, hombre»; a lo que el mendigo contestó: «Si no bebo, ¿qué voy a hacer?». Se vende casa de campo en Tallante de estilo rústico, con colañas y puertas originales, amplio salón y cocina completamente amueblada (Ref. web: 6672296).

La nueva versión del Fiat 500, señala Fran Fernández, refuerza su elegancia con llantas de 15 pulgadas, techo de cristal panorámico y un nuevo y exclusivo color metalizado 'Blanco Stella', adornado con matices rosas. En Cartagena habrá misa a las 19 horas en la Basílica de la Caridad y en las iglesias de San Fulgencio y Santo Domingo. El candidato a presidir el partido conservador británico, Boris Johnson, protagonizó ayer un altercado doméstico con su pareja que provocó que acudiera la policía. Su correligionario Ben Wallace achaca la denuncia a 'vecinos izquierdosos'.

En el Teatro Circo, a las 10 h, Luis Arza y Zelig presentarán su espectáculo Laboratorio mágico, precio 30 euros, aforo reducido. Cada año se diagnostican en España 900 nuevos casos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Aumentan el riesgo de padecerla: ser fumador, haber padecido alguna infección viral o haber estado expuesto de forma habitual a metales pesados y/o pesticidas. Se vende Peugeot 2008 Allure 1.6 BHDI 100 CV por 17.500 euros. La previsión de temperaturas para Cartagena es 20ºC de mínima y 25ºC de máxima.

El presidente del Lorca Fútbol Club, Roberto Torres, ha hecho pública una convocatoria para captar jugadores que quieran jugar gratis. «Pagaremos desplazamientos, ropa y todo lo necesario para que el club siga funcionando, pero no hay dinero para más». 10.120 aspirantes se presentaron ayer al primer examen de las oposiciones de maestro. Ángel Montiel califica el partido político Ciudadanos de «una organización que se dice liberal, pero con estructura estalinista». A las 20:40 horas emitirán en La 2 el documental Operación fiebre del oro.

El dueño de un chiringuito en La Azohía afirma que las trabas burocráticas lo han arruinado. «Una obra que puede hacerse en una mañana» (se refiere a una zanja para llevarle electricidad soterrada», «han tardado dos años en hacerla». La luna, en cuarto menguante, sale hoy a la 1:44 h y se pone a las 12:09 h. El novelista Ray Loriga le habla a Voro Contreras de sus primeros éxitos como autor: «Ahora lo veo muy osado, queríamos ser escritores y no teníamos plan B. Quizá por eso funcionó».

La empresa Ataa Cars regala al hospital de Lorca dos cochecitos eléctricos para trasladar (de sus habitaciones al quirófano) a los niños que van a ser operados, lo que reducirá traumas psicológicos. Tras una campaña de tres meses, se celebran elecciones a la alcaldía de Estambul; el presidente Erdogan ha reivindicado una victoria para su partido, el islamista Justicia y Desarrollo, como «una cuestión de vida o muerte para la nación». El horóscopo de hoy para Leo anuncia: «Su tolerancia brillará por su ausencia, esfuércese en controlarse o acabará el día enfrentado con todo el mundo».