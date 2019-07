El retrato de la actual situación política

Si ustedes, los lectores, ni yo, somos adivinos, pero sí podemos analizar e interpretar lo que nos deparara el retrato político actual. El sabio pueblo español ha acuñado la frase 'te has retratado' para denominar a aquellos que tratando de ocultar sus carencias escenifican las virtudes que no tienen. Se dice 'te has retratado' además de cuando te haces una fotografía que solo describe rasgos meramente físicos, cuando, como en el asunto a que nos contraemos, lo que acontece es el relato literario que satiriza injustamente a la clase política en su conjunto, pero retrata justamente y con nitidez el ridículo de 'los líderes' del retrato.

El 28 de abril y el 26 de mayo, españoles y murcianos, respectivamente, emitieron su voto en libertad. Con su decisión marcaron el camino de la tolerancia, el diálogo sosegado y los consensos necesarios que los partidos políticos debían recorrer para conformar Gobiernos estables y eficientes. Hoy, el cuadro político dibujado por quienes fueron elegidos se ha vertido en fraude al mandato del pueblo soberano. La tolerancia se ha tornado en tacaña incomprensión, el diálogo en aburridos monólogos y los consensos en irracionales discrepancias. Todo ello aderezado con la mentira y alguna clamorosa incoherencia femenina. Ahora bien, no temamos nuevas elecciones, habrá investidura en esta Región, les va en ello el escaño que con su comportamiento han acreditado no merecer.

Con todo lo que ha ocurrido últimamente en España y en nuestra Comunidad autónoma, con investiduras o sin ellas, será muy difícil que quienes se han cruzado 'piropos' envenenados nos deparen los Gobiernos estables y eficaces que españoles y murcianos merecemos y estos arrogantes han frustrado. Si negativa es la ausencia de altura de miras de nuestros políticos negociantes (alguno la tiene acreditada 'cum laude') lo es más tener que soportarlos durante cuatro años. También es desolador intuir que, con investidura o con elecciones, el presidente del Gobierno de la nación será el secretario general del PSOE, ganador de las elecciones en nuestra Región. Menuda cruz.

Pero siempre nos quedará la mundialmente acreditada Cruz Roja para socorrernos cuando no lo hagan los Presupuestos Generales del Estado, ¿o si? Señor Conesa, retrátese usted también.