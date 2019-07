Apuesta por el reciclaje a lo grande

Los murcianos reciclan cada vez más y mejor. Año tras año, aumenta la cantidad o la correcta separación del material depositado en los distintos contenedores de recogida selectiva repartidos por el municipio. El papel y cartón, al contenedor azul; el vidrio, al verde claro; los envases de plástico, metal y los tipo brick, al amarillo; y el resto, al verde oscuro. Los murcianos son cada vez más conscientes de que con este sencillo gesto contribuyen a la mejora y limpieza de las calles y a la tan necesaria y beneficiosa economía circular, colaborando, además, en la mejora del medio ambiente.

El reciclaje es casi perfecto con los residuos pequeños como una botella de plástico, un periódico, una lata de refresco, restos de comida, el brick de un zumo o un frasco de conserva.

Ahora, sólo nos falta un pequeño esfuerzo para conseguir grandes cosas. Gestionar correctamente los desechos voluminosos, los de mayor tamaño, los que no caben en el contenedor, y para los que el Servicio de Limpieza del ayuntamiento de Murcia también ha diseñado un eficaz sistema de recogida y aprovechamiento.

Muebles como sofás, puertas, sillones, colchones, mesas o armarios y electrodomésticos como televisores, frigoríficos o lavadoras que ya no necesitamos acaban arrojados en plena vía pública dando mala imagen y suponiendo, en ocasiones un estorbo para peatones, e impidiendo que entren en el ciclo del reciclaje.

Para asegurar su mejor destino existe el Sistema de Recogida de Muebles y Enseres, gratuito y al alcance de cualquier ciudadano con una llamada o un correo electrónico. Actualmente un 30% de la ciudadanía ya está haciendo uso de este sistema que resulta fácil y cómodo, por lo que aspiramos a alcanzar al cien por cien de la población.

Para la recogida de estos grandes objetos, el Ayuntamiento dispone de un camión especial, que diseña sus rutas y horarios conforme a los residuos que prevé recoger. Por ello, es necesario que el usuario que quiera desprenderse de ellos avise previamente al Servicio.

Así, los murcianos pueden llamar al teléfono gratuito 900 511 133, o también enviar un aviso a través de la web http://murciaciudadsostenible.es durante las 24 horas los 365 días del año, señalando la dirección en la que tendrá lugar el depósito del objeto voluminoso.

El usuario recibirá una indicación de qué día debe desprenderse del mismo, siempre entre las 21 y las 23 horas para no molestar a los peatones, para depositarlos en los contenedores más cercanos del domicilio. Además, los residuos deben dejarse de manera que no se apoyen en el contenedor, para no entorpecer la recogida habitual del mismo.

Además, cuando los operarios especializados realizan su recorrido, aprovechan para estar atentos y detectar objetos voluminosos depositados sin previo aviso y, en lo posible, proceder a su recogida, impulsados siempre por el respeto por el medioambiente.

También existe una segunda opción para estos residuos voluminosos que es depositarlo en el ecoparque, situado en el Polígono San Ginés.

Con tantas facilidades, os animamos a apostar por el reciclaje a lo grande de la misma manera que lo estamos haciendo por el de los pequeños objetos y que tan buenos resultados está dando, en beneficio de todos los murcianos.

Juntos, conseguiremos una Murcia mejor.