Apostar por los libros

Es bonito, no digo yo que no, ver bailar a las derechas. No falta de nada en ese triángulo de amor bizarro: te insulto, te camelo, te juro que contigo nunca más, te pongo un whatsapp a las 4 de la mañana, me arrepiento de lo nuestro, te presento a mis padres, quedamos los tres a tomar un café? A veces todo fluye en un solo ente trifachito con un 90% (o un 95%, no me queda claro) de coincidencia, glups, programática. Otras veces, en cambio, la sensación de culpabilidad o un ataque de celos rompen la conga. Una telenovela apasionante.

Al otro lado de la pantalla, sin embargo, se toman las decisiones, y estas, más allá del número de concejales, consejeros y altos cargos de cada color político de cada mezcla de gobierno, favorecen a exactamente las mismas cuatro familias de murcianos y perjudican a exactamente todas las demás. Ahora que el grupo Orenes está a punto de inaugurar su flamante (si bien indescriptiblemente hortera) megacasino en la capital, podría ser un buen momento para recordar que Murcia, tras 24 años de alcaldía popular, ostenta el triste récord de ser el municipio español con más casas de apuestas por habitante, con más de trescientos locales (la tasa regional casi cuadruplica a la segunda de la lista), mientras la citada empresa, líder del sector, ejerce como patrocinadora y colaboradora de cada vez más actividades institucionales, desde carreras solidarias hasta las fiestas de primavera.

Según el último informe de la asociación Nueva Esperanza, que ayuda a afectados por la ludopatía, cada vez más adolescentes y jóvenes caen en las garras de esta adicción, mientras las empresas que se lucran con ello tratan a toda costa de legitimarse mediante acuerdos con unas instituciones de dudosa moral.

Otra marca de gran implantación en la Región, Apuestas de Murcia, hizo saltar la polémica hace unas semanas con su acuerdo con la muy cristiana UCAM, en cuya biblioteca (y con la presencia de un jugador de su equipo de baloncesto) se rodó el último spot de la marca. Un spot que, según la ley prometida que no acaba nunca de llegar al BORM, no debería ser ni legal.

Hablando de bibliotecas, el municipio dispone de dieciséis públicas, perpetuamente infrafinanciadas, una relación con el número de casas de apuestas como de 18 a 1 que no hay que ser muy lince para relacionar con los bajos índices de lectura y los altísimos de fracaso escolar, marca de la casa de una Región donde todo cambia para que nada acabe de cambiar. Bueno, sí, paren las rotativas: que el nuevo casino se va a llamar Odiseo. Gracias, señores empresarios del juego, por pensar en la literatura.