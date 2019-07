Construyamos a partir del acuerdo

Ya está bien, no debemos perder más tiempo. Dejémonos de una vez de gestos de cara a la galería, de satisfacer determinados egos, de infantilismos, de estériles vetos y bloqueos. Evitemos espectáculos bochornosos como el que tuvo lugar en la segunda votación de la investidura en la Asamblea Regional. Los murcianos han elegido a sus representantes políticos para afrontar y solucionar problemas, no para crearlos. Y la clara mayoría que ha optado en las urnas por un Gobierno de centro-derecha, reformista y liberal, nos pide a los partidos que aglutinamos los votos de ese espectro ideológico que dialoguemos y lleguemos a un acuerdo que genere estabilidad y certidumbre en la Región de Murcia, no que alarguemos entre inútiles e inexplicables dimes y diretes una situación de interinidad.

Un partido que, como Vox, presume de defender valores no ha de volver a faltar a la palabra dada, o al menos debería procurar que sus compromisos obtuvieran su correspondiente cumplimiento, si es necesario revisando sus canales de comunicación con el líder o la dirección nacional; y si su irrupción en el panorama político ha sido, como resaltan, de 'extrema necesidad', no ha de ser para prolongar las esperanzas de aquella misma izquierda que les tacha de ultramontanos y montaraces€ pero junto a la que no ha tenido empacho alguno en votar con tal de torpedear, bajo objetivos tacticistas difíciles de entender, la construcción de esa mayoría de centro-derecha que han pedido los murcianos en las urnas. Como organización política constitucionalista, debería alejarse de cualquier tentación de convertirse en un verdadero partido 'antisistema', instalado en el 'cuanto peor, mejor', por mucho que de esa forma busque contentar a sus votantes más acérrimos.

También ha de llegar definitivamente el momento de levantar cualquier cordón sanitario, tanto más absurdo entre partidos defensores de la Constitución y la nación y con tan evidentes coincidencias ideológicas. Sí cabe felicitarse de que, gracias al empeño y buenos oficios de nuestro secretario general nacional, Teodoro García Egea, y de nuestro equipo negociador regional encabezado por José Miguel Luengo, a la Región de Murcia le quepa el honor de haber abierto el camino para que Ciudadanos haya decidido abandonar su hasta entonces obtusa posición de negarse siquiera a sentarse a hablar con Vox y participe ahora en 'mesas a tres'. Ha sido en nuestra Región donde por fin han empezado a derribarse incomprensibles barreras entre fuerzas políticas que tanto comparten. Construyamos a partir de ahí.

Máxime cuando de esa pionera reunión entre representantes de PP, Cs y Vox se ha podido extraer una clara y común conclusión: el altísimo porcentaje de acuerdo programático existente entre los tres partidos políticos, cifrado en un 95% por el mismísimo portavoz de Vox en la Asamblea (antes, eso sí, de que, hilvanando un silogismo imposible, anunciara el voto negativo de su grupo parlamentario). Toca, por tanto, ser consecuentes y responsables y arrimar juntos el hombro para alcanzar un acuerdo de investidura y de Gobierno que, si ponemos todos de nuestra parte, se halla ahora más y mejor encarrilado que nunca.

Porque de lo que se trata ahora es de abandonar mezquinos objetivos partidistas, que además a nada conducen, y de atender al interés general del millón y medio de murcianos. Se trata de la Región de Murcia, ni más ni menos. La candidatura de Fernando López Miras, siempre con la generosidad, seriedad y responsabilidad como divisas, se encuentra ahora más viva y con más posibilidades que nunca, al frente de un acuerdo programático PP-Cs basado en un modelo liberal que apuesta por la libertad, la creación de empleo de calidad, el crecimiento y el desarrollo. Un proyecto, como ha quedado de manifiesto, perfectamente compatible con las propuestas y aportaciones de Vox, que solo queda incorporar. Hagámoslo por fin realidad. Ya no hay excusas.