El puritanismo vuelve

Al contrario de lo que la mayoría cree, muchos norteamericanos vivieron felices los años de la Ley Seca. En realidad el consumo de alcohol disminuyó drásticamente y, a pesar de que proliferó el contrabando y los garitos donde se servía alcohol ilegalmente, la prohibición ayudó a combatir la lacra de las borracheras sistemáticas los sábados por la noche y la consecuencia de familias enteras abandonadas a su suerte por maridos alcoholizados. La ley que prohibía el consumo de alcohol fue la primera conquista de un movimiento que podría calificarse de feminista, porque estaba impulsado por mujeres que vivían el alcoholismo de sus maridos como una tragedia de enormes dimensiones.

El problema es que, como tantas estrategias de ingeniería social, la prohibición del alcohol trajo como subproducto inintencionado una oleada de contrabando y crimen organizado. El contrabando afectaba a la recaudación de Hacienda, algo muy importante en un país en el que los impuestos sobre el alcohol representaron en algún momento el 80% de los ingresos del Gobierno Federal. El aumento de la criminalidad fue consecuencia de las violentas batallas por hacerse con el control de las zonas de consumo entre las bandas.

El levantamiento de la prohibición de la venta de alcohol y su consumo en lugares públicos fue una bendición para las arcas federales y un alivio para los habitantes de las grandes ciudades que se beneficiaron de una intensa reducción de los delitos violentos. Por el contrario, el mundo rural vivió con suma decepción el fin de la Ley Seca, por un doble motivo. El primero es que, en la América profunda de los pequeños pueblos del interior, era donde el conservadurismo puritano estaba más arraigado. El segundo fue que, por otra parte, era en las áreas más apartadas donde se producía el alcohol ilegal en los famosos alambiques ocultos en zonas boscosas o de difícil acceso. Así que, por razones opuestas, el fin de la prohibición fue un auténtico chasco para los 'deplorables', como diría Hillary Clinton, de la América interior.

El puritano suele ser un alma repleta de buenas intenciones que quiere que su mundo perfecto sea la norma para todos sus semejantes. No lo hace por fastidiar, sino para extender a los demás la felicidad que él siente por ser mejor y la satisfacción que le acarrea su propio buen comportamiento. Pero la cuestión es si se puede imponer al otro que sea mejor persona. ¿O hay que dejar que cada uno se comporte como quiera siempre que no haga daño a un tercero? Una pregunta que acarrea una derivada: ¿pueden dos personas adultas hacer lo que les venga en gana si lo hacen con el mutuo consentimiento? De la respuesta a esas preguntas se derivan consecuencias que alteran de forma notable la vida de las personas y el bienestar de sociedades enteras.

Tomemos otro ejemplo, que es el de la prostitución, de actualidad estos días porque en Holanda algunos se están planteando adoptar leyes como la sueca, que penaliza con multas o incluso prisión de un año al individuo que paga por tener sexo. El 'modelo' sueco, como se ha acabado denominando, se ha extendido con unos u otros matices a países como Noruega, Islandia, Canadá o Francia. Otros países han avanzado hacia casi una total liberalización, al menos en la práctica. España en concreto es conocida como el mayor burdel de Europa. La ley sueca, que no castiga a la prostituta pero sí a su cliente y al proxenetismo, tiene consecuencias desagradables como que las profesionales del sexo sean expulsadas de sus casas por las denuncias de sus vecinos, o que madres prostitutas vean cómo se les arrebata por el Estado la custodia de sus hijos menores de edad. Al fin y al cabo están cooperando con un delito, aunque ellas mismas no sean las delincuentes en teoría.

En muchos países, el modelo sueco cuenta con firmes partidarios de su implantación. En su apoyo muestran los datos que confirman una disminución de esa práctica en las sociedades que implantan la prohibición. La liberalización, argumentan con datos que lo avalan, provoca el aumento de prostitutas y su consecuencia más indeseada: el incremento del tráfico y trata de personas. En sentido totalmente contrario, la principal asociación de enfermeras británicas reclamaba hace un tiempo la legalización de la prostitución en Reino Unido en aras de mejorar la salud y bienestar de las prostitutas y sus clientes, mediante, entre otras cosas, el mejor control de las enfermedades de transmisión sexual.

Y está, por supuesto, el tema de las drogas y el combate contra su tráfico y consumo. La guerra contra la droga comenzó a nivel mundial en los años sesenta, en los que el movimiento hippie y la extensión de su consumo produjo una reacción en contra que alcanzó su máximo en la campaña desatada por Ronald Reagan. Ahora vivimos una época de creciente despenalización del consumo y venta del cannabis nada menos que en Estados Unidos, el país que encabezó la prohibición y lideró la batalla por su desaparición. La criminalidad en Estados Unidos durante la Ley Seca se queda en poca cosa o prácticamente nada comparada con las batallas entre los cárteles de la droga de Colombia o Méjico, por citar solo dos países que han visto sus sociedades emponzoñadas como consecuencia de la violencia que genera el negocio ilegal de la droga.

¿Y para qué tanto sufrimiento? ¿Realmente la prohibición y castigo de un comportamiento que consideramos criticable desde un punto de vista moral, hace mejor a las personas y a las sociedades? Para mí la respuesta está clara: hay que tratar a las personas mayores de edad como personas mayores de edad y dejar que se provoquen daños sin cuento a sí mismos siempre que no perjudiquen a los demás de forma fehaciente y demostrable. O, matizando el lema del mayo del 68: debería estar prohibido prohibir lo que solo me perjudique a mí. La gente debe mejorar por educación y convicción, para eso sirve la libertad individual, que o es extrema o no existe. La demostración evidente es que, en un mundo donde se vende y consume alcohol libremente, su ingesta va disminuyendo progresivamente año tras año. Tratar a los adultos como adultos. Ese es el espíritu para que lleguen a serlo del todo.