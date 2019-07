¿Blancas o negras?

La ciudad y los políticos. «Da vergüenza ajena que el puesto de alcalde de nuestra ciudad dependa de una mala partida de ajedrez en la que sus protagonistas no saben cómo mover sus fichas ni en qué bando juegan»

Los accidentes casi seguidos en las vías de FEVE demuestran el abandono del trazado de esta vía, al menos en lo que a medidas de seguridad se refiere. Bañarse en algunas zonas del Mar Menor da casi el mismo asco que el verano pasado. Y que el anterior y el anterior. Los atascos a la entrada y salida de La Manga son como la interminable letanía de un rosario de vehículos con conductores enfadados, indignados y resignados. El muelle que debería ser ese balcón de lujo de nuestra ciudad para asomarse al Mare Nostrum vuelve a estar en obras en un enésimo intento de llenarlo de vida y de ambiente, esperamos que esta vez con éxito. Las calles siguen tan sucias como lo están desde hace tiempo y nada apunta a que la cosa vaya a cambiar mucho en las próximas semanas.

Nuestra Cartagena es ese gran hogar de todos que requiere de atención constante, de cuidado continuo y de un mantenimiento permanente. Es como una casa en la que siempre hay algo pendiente de hacer o algún problema que resolver. Es como cualquier vivienda que requiere inversiones para evitar su deterioro, así como para ir renovándola, mejorándola y adaptándola a las necesidades del momento.

Afortunadamente, los Ayuntamientos de nuestro país cuentan con técnicos muy preparados y con gran experiencia que permiten que nuestras ciudades sigan en marcha, con sus servicios básicos a pleno rendimiento, y evitan que se paralicen las urbes. Porque si dependiéramos de nuestros políticos, lo llevábamos crudo. Sobre todo, en momentos como el actual, en el que nos están demostrando lo mal acostumbrados que los tenemos a otorgarles mayorías absolutas que los hacían casi omnipotentes y lo desentrenados que están en eso de dialogar y ponerse de acuerdo.

Recuerdo a un compañero de piso, de mi época de estudiante, que abría las latas de atún de una manera tan peculiar como metódica. El problema no era ese, sino que cuando te veía a ti abrir una lata de atún de un modo distinto al que utilizaba él, se ponía de los nervios y te quitaba de en medio para abrirla a su manera, incapaz de aceptar cualquier otra.

Desconozco cómo abrirán las latas de atún nuestros concejales y diputados regionales y nacionales, pero seguro que, como todo el mundo, tendrán sus propias manías, incluso en su forma de hacer política. El problema es que parece que no se han enterado de que los cartageneros, los murcianos y los españoles les hemos marcado que, a partir de ahora, deben aceptar que hay otras formas de gobernar. Y no necesitamos más diálogo, más consenso, más acuerdos ni más palabras vacías, lo que necesitamos es que cedan, que admitan que los demás abran sus latas de una forma distinta y, sobre todo, que se centren de una vez por todas en los problemas reales, en los abandonos endémicos, en los múltiples proyectos pendientes y en trabajar para que todos tengamos un futuro mejor.

Quizás sea pedirles mucho y solo sepan dedicar su tiempo, nuestro tiempo, a intrigas palaciegas, peticiones chantajistas y acusaciones hacia todos los demás sin admitir las limitaciones propias para sacarnos de este entuerto, tan mediático como ineficaz, en el que nos han metido. Con el ejemplo que nos están dando unos y otros, no me extraña que una de nuestras máximas preocupaciones, según el CIS, sean esos políticos, cuya labor se supone que es tratar de solucionar nuestros problemas y no convertirse en uno de ellos.

Es inadmisible que dos meses después de las elecciones generales sigamos sin saber si tendremos presidente después del verano o tendremos que volver a votar para ponernos otras vez en las ineficaces manos de unos dirigentes que no saben dirigirse ni a sí mismos. Es intolerable que nuestra Comunidad haya servido de lamentable escenario de un bochornoso espectáculo sobre la incapacidad, el ventajismo y el ombliguismo de nuestros partidos. Y da vergüenza ajena que el puesto de alcalde de nuestra ciudad dependa de una mala partida de ajedrez en la que sus protagonistas no saben cómo mover sus fichas ni en qué bando juegan. ¿Blancas o negras? Así, los movimientos son tan sorprendentes como imprevisibles y a lo único que le harán un jaque mate es a Cartagena.

De este modo, mientras ellos juegan a los corrillos, a los secretitos, al me quiere no me quiere o al serio ajedrez sobre un tablero colorido de parchís, nosotros seguimos con los mismos problemas, aunque tampoco nos quitarán el sueño y, mientras nos dejen, seguiremos disfrutando del verano, cada uno a nuestra manera. Y, en mi caso, les enseñaré a mis hijas a jugar al ajedrez y le indicaré que elija siempre las blancas, porque mueven primero, y que proteja al rey, porque como lo dejen caer, estarán pérdidas.

Al final de la partida, les recordaré que lo importante no es ganar o perder, sino levantarse de la mesa y ser capaz de estrecharle la mano al rival, necesario tanto en la victoria como en la derrota. Solo cuando entendamos que esto no va de vencedores y vencidos, sino de ponernos de acuerdo en lo importante, no habrá ganadores ni perdedores y viviremos en una paz, tan urgente como utópica.