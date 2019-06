Con mazas sobredoradas

Se han constituido los Ayuntamientos de este país nuestro y en algunos de ellos existen en el protocolo los 'maceros'. Son esos guardias que rodean a la Corporación Municipal en sus actos más solemnes e institucionales.

Habitualmente, como se recoge en muchos reglamentos locales, los maceros son funcionarios con el puesto de ordenanza o policías, que son designados expresamente para esa función. La indumentaria se basa en antecedentes históricos y su intervención como tales está restringida a acontecimientos municipales muy concretos. Ellos no saludan, no hacen reverencias, solo sujetan la maza normalmente de plata o de plata sobredorada y se sitúan en lugares preferentes durante la ceremonia en la que participan. Representan el poder y la autoridad de la institución a la que pertenecen.

Los maceros o porteros de sala son también denominados Reyes de Armas, ya que están muy relacionados con el elemento de lucha que portan y con la función de defensa del rey. Durante la Edad Media algunas ciudades fueron recibiendo este privilegio y hoy en día incluso algunas Universidades y Reales Academias tienen derecho a tener maceros.

Los maceros del ayuntamiento de Murcia, que sepamos, fueron concedidos por privilegio real en 1438 por Juan II. En ese momento la merced indica que Murcia tiene derecho a un solo macero, que se le debe costear una maza de plata, que será macero quien ocupase el puesto de portero y andador municipal. Resulta que sabemos el nombre de aquel primer funcionario encargado de defender y mostrar la dignidad de la corporación municipal. Se llamaba Lorenzo Ballester.

El 23 de marzo de 1527 el Concejo murciano decide que sean dos los maceros, posiblemente siguiendo la estética y el número de maceros que defendían el sepulcro que Ginés de León, por encargo de la corporación, había tallado para la Capilla Real de la Catedral, donde dice la tradición que se custodia el corazón de Alfonso X. De este modo, si no me equivoco en las cuentas, 581 años contemplan a nuestros maceros, símbolo de la ciudad y que pasan totalmente desapercibidos en los eventos solemnes.

Para algunos pueden parecer anacronismos, casposidades o cosas antiguas, pero son ellos los que mantienen el valor simbólico de la corporación municipal y los que han estado presentes en entierros reales como en el de Felipe II en 1598 con sus tabardos de terciopelo carmesí, sus calzas, medias, gorro, peluca y el escudo de la ciudad bordado en el pecho. En las Actas Capitulares y en los Libros de Mayordomo se puede constatar como, para las siempre enjutas arcas municipales, el gasto en tela, medias, guantes y metal para la maza está presente en las cuentas anuales.

En 1598, el Concejo dispuso que fuesen cuatro los Reyes de Armas y que se colocasen a los pies y la cabeza del túmulo funerario construido para homenajear al difunto rey. En todas las procesiones del Corpus junto a los carros con escenas y más tarde con la tarasca, los maceros eran un elemento fundamental de la pompa y el boato de la fiesta más importante en el calendario festivo anual. También en las visitas reales se les cita en las crónicas, como en la de la reina Isabel II a nuestra ciudad, en las procesiones de Semana Santa y por supuesto en las constituciones de cada nueva corporación.

Se hace necesario una investigación histórica sobre el origen de una institución que en otras ciudades se valora como lo que es, un símbolo. Los ayuntamientos que tienen concedido este privilegio, recogen las condiciones y características del puesto en los reglamentos de honores y distinciones.

En el de Murcia no aparece y tengo entendido que la anterior corporación comenzó a revisarlo. Desde mi humilde posición, solicito a los nuevos regidores que pongan a los servicios de protocolo a trabajar en el tema, que se inste a los cronistas oficiales a que realicen un informe basado en una investigación histórica rigurosa, que posibilite mantener, dignificar aun más y mostrar a la ciudadanía un elemento que puede parecernos trasnochado o sin importancia para nuestras vidas, pero que no es menos importante que otras muchas cosas que tienen un valor simbólico y de representatividad. Insto a nuestros regidores a que ese puesto se convierta en un honor, no solo para funcionarios, sino para todos los murcianos y murcianas, creando algo así como maceros honoríficos.

Me gustaría además, para rizar el rizo de la rebeldía de mi propuesta, que ese honor reflejara el plan de igualdad municipal y alguna vez fuesen mujeres las que sujetaran la maza.