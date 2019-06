Y cierra España

Para programa, programa y programa el de nuestras fiestas patronales, elaborado por nuestro nuevo alcalde, que luce en primera página en un despacho donde la cruz, la bandera y patrón, Santiago Matamoros, ocupan el lugar usurpado. Ya la víspera se ha convocado un concurso para ver quién la tiene más grande, la enseña nacional se entiende. De los balcones y, ante todo, fachadas lucirán cientos de banderas nacionales. Preludio del Día Grande, coronado por una misa y una gran procesión de nuestro santo guerrero, que saldrá a hombros de nuestra Iglesia Mayor a los sones del himno nacional, acompañado del cura párroco bajo palio; la Guardia Civil; la Corporación, que igual es menos civil; y de las manolas que, en mantilla, encarnan nuestras más rancias tradiciones. El protocolo exige tonos azules, no llevar manga ni faldas cortas, así como la separación de hombres y mujeres y dejar las primeras filas para las familias más ilustres. Tras escuchar emocionados los sones de nuestra canción sin letra, habrá, frente a la placa conmemorativa, un responso y música también acorde en el homenaje a los 'Caídos por Dios y por España'. Al finalizar el magnífico acto eclesiástico y procesional, habrá degustación de vino y viandas por gentileza de la empresa constructora que ha erigido una urbanización para los alemanes a las afueras. Tras el café, la copa y el puro, se celebrará un campeonato de caza en el prado, con el concurso de todos los Pacos el Bajo, sirvientes o santos inocentes con olfato único para recoger las piezas. Puntuarán doble si son milanas, como la que adoraba nuestro otro Paco, Rabal para más señas, aunque su apellido está proscrito. El resto de la semana es una sucesión de dianas floreadas, con izada de bandera y misa incluidas; corridas? sólo de toros si uno no tiene suerte; y música de Quintero, León y Quiroga mezclada con reguetón, zumbas y bachatas que dejan claro el papel de la mujer. Eso sí, el domingo por la tarde, ya acabado el jolgorio, se establece el acto obligatorio de 'Sacar a la mujer a tomar un helado', que irá acompañado de juegos florales en todas las calles de la localidad, desinsectadas previamente de inmigrantes, maricones y otras jaleas que no huelan a Varón Dandy. Quedan invitados.