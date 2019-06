¿Quién quiere saber?

Un muy estimado amigo que milita en utopías, y es político de la antipolítica por ser independiente, tal y como se entiende hoy la política, suele leerme el pensamiento. En más de una ocasión ha expresado opiniones en sus intervenciones que yo ya tenía escritos y en proceso de publicación. Ni él pudo copiarme la idea ni yo plasmar lo que andaba por su cabeza. Material y temporalmente imposible. Y, sin embargo, el fenómeno ocurre y se repite. Es posible que sea porque coincidimos en la mayoría de los casos y de las cosas, puede ser, pero eso no explica la sincronía que existe en el momento de expresarlas, no sé si me explico.

El caso es que el otro día me vuele a comentar algo a lo que, como ya va siendo una extraña costumbre, tuve que responderle: «Aguarda un poco, macho, que está recién publicado en mi blog de La Opinión». Y me insta a que insista. Aunque sea un tema recurrente en mí desde un tiempo a esta parte. Ya no sé si es que lo sabe o solo lo intuye. Y se trata sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones de sus Ayuntamientos, y de su influencia en las Administraciones locales. Que ya va siendo hora en la asunción de responsabilidades en esa materia, y que «es un tiempo nuevo, y el momento de intentarlo», me dice, e insiste: «Ahora que tenemos la ocasión, hagámoslo». Ya he dicho al comienzo que mi querido amigo gusta enredarse en utopías, y a mí las utopías me hacen cosquillas en la conciencia. Porque ya sabemos que lo que ayer fueron tales utopías hoy son realidades. Y que alguna vez, y por alguna parte, y por parte de algún tonto útil, hay que empezarlas.

Hace mucho, bastante tiempo, en pasadas legislaturas, yo lancé la entonces disparatada idea de que los regidores municipales contaran con un Consejo Asesor Ciudadano. Y avanzaba que con lo que el político rector se gastaba en un asesor al uso, de título, carnet y partido, que solo aportaba tan floridos como inútiles estudios y memorias, y que solo valían para cebar estómagos agradecidos, se podían financiar los gastos de todo un excelente equipo colaborador y asesor de calle y primera mano. No se trata de engrasar nuevas dependencias, sino todo lo contrario, una modesta colaboración como ayuda pecuniaria por las molestias. Ni tan escasa que no pueda cubrir sus gastos, ni tan suficiente que no pueda prescindir de ellas, ya me entienden los que bien me entienden. Que se hagan las cosas por responsabilidad, y no por interés. Y que sean los ojos, los oídos y las voces de los barrios. El modelo antiguo de los Consejos de Ancianos en que los aportes valen más que los importes; creo que saben ustedes perfectamente por dónde voy. Es un modelo realmente factible y que rinde sus buenos frutos.

Naturalmente, aquello sonaba a swajili. Era como predicar tontás a patás. Y los comentarios que arrancaban del sector interesado eran escupitajos largados desde el colmillo más en forma. Nada. Luego, más tarde, con otro edilario en el armario, lo volví a exponer. Esta vez era como si se me escuchara en arameo, ya no coseché salivazos de desprecio, cierto, pero sí se cosecharon silencios. Respetuoso, pero ominoso, silencio. Como el que no merece el más mínimo comentario. Como el que oye llover. Y aun así, es de agradecer a lo otro. Al menos un milímetro se ha avanzado. Aunque sea en los modos, en las formas, en las manera de no decir las cosas.

Y, sin embargo, una ciudadanía despierta y dispuesta, responsable, culta y educada, como debe ser aunque no lo sea en realidad (eso ya lo sé) no tiene que esperar a que la llamen desde los Ayuntamientos a participar, que puede ser con un modelo respetable o con un modelo manipulable. No debe aguardar la decisión de sus representantes municipales. No necesariamente. Una ciudadanía viva, no zombie, puede, y debe, promover un buen Foro Ciudadano de Opinión, libre e independiente, sin ataduras corporativas, donde se exponga lo que ocurre y no se cuenta, donde se sepa cuanto se debe saber, donde la gente se entere de lo que vale el peine con que se peina, desde donde salgan sugerencias y necesidades, que participe en las acciones y pese en las decisiones. Un Foro de Acción Ciudadana formado e informado, que asuma la responsabilidad de consultor y ejerza como asociado en las tareas de gobierno y como delegado del interés común.

Mi querido por estimado amigo cree que es posible, pero yo dudo que el personal esté concienciado para asumir este rol. La posibilidad es lo que hace creíble los proyectos, pero nunca dice cuándo en el tiempo. Y a mí ya me queda poco de ese mismo tiempo. Lo suficientemente escaso como para no verlo. Mas no se preocupe él, que no por eso voy a dejar de repetirlo. Lo que pasa es que veo a la gente en otras cosas, otras prioridades, otras fiestas, otras historias e historietas. Hablo con personas que me dicen como excusa «es que nadie sabe nada de eso» o «es que nadie dice nada». Y yo les pregunto: Pero ¿alguien quiere saber? ¿Acaso tú quieres saber?