Terminadas las sesiones de la vista pública del proceso a varios políticos catalanes, al Tribunal de la Sala II del Supremo corresponde ahora dictar sentencia, decisión que indudablemente se dilatará bastante tiempo dada la envergadura y complejidad del propio procedimiento.

Los abogados de los distintos acusados intentan ahora conseguir la libertad de sus defendidos, siendo oportuno contemplar las disposiciones legales que regulan esa situación para confrontarlas con las circunstancias que concurren en tales acusados.

Evidentemente, no soy quién para opinar sobre lo que debe hacer el Alto Tribunal, pero sí quiero informar a los lectores sobre la regulación actual de la prisión provisional a debatir por aquellos magistrados, para que cada cual extraiga sus consecuencias sobre el estado de la cuestión.

Bien sabido es que la principal labor de los miembros del Tribunal, si declaran probados los hechos denunciados, consistirá en su tipificación, principalmente en incardinarlos dentro del ámbito del delito de rebelión o del de sedición, pero esto sólo tangencialmente afecta al tema aquí tratado, pues respecto de la naturaleza del resto de infracciones por las que han sido juzgados no existe discusión alguna.

Con entronque constitucional, la sugerida problemática sobre tal prisión viene contemplada en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 503 de la citada LECR establece que solo podrá decretarse (o prolongarse) la prisión provisional cuando concurran los tres requisitos que a continuación se exponen:

Primero: «Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso». En la actualidad, orillando el delito de malversación y centrándonos, como se ha adelantado, en los de rebelión y sedición, ambos contra la Constitución, es de ver que el artículo 473.1. del CP impone para quienes induzcan a los rebeldes, promuevan o sostengan la rebelión y para los jefes principales de ésta, la pena de prisión de quince a veinticinco años, aparte del mismo tiempo de inhabilitación, absoluta. La pena se reduce, de diez a quince años para quienes ejerzan un mando subalterno y de cinco a diez años para los meros participantes, siempre con la correspondiente inhabilitación, especial para cargo o empleo público para los últimos.

He de reiterar que será la Sala sentenciadora la que estimará si hubo o no rebelión, mas, de entender que sí la hubo, incuestionablemente se da en el supuesto analizado ese primer requisito de que la pena sea superior a dos años.

Segundo: «Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión». Obviamente concurre también este requisito, pues ya se ha celebrado la vista oral y penden de decisión las actuaciones.

Tercero: que mediante la prisión provisional se persigan determinados fines, entre los que se encuentra «asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga». Y si concurren solo los dos primeros requisitos, también cabe la prisión provisional para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.

Es evidente que se agota igualmente este tercer requisito, pues una serie de 'compañeros' de los ya juzgados se sustrajeron a la acción de la Justicia, marchándose a otros países, a la vez que el riesgo de que ellos mismos cometan de nuevo ese delito es incuestionable, pues así lo han manifestado, insistiendo cada vez que tienen ocasión en la aspiración de alcanzar la independencia de Cataluña.

Y respecto del delito de sedición, cabe indicar que las circunstancias aludidas concurren igualmente en el mismo, que se tipifica por el art. 544 del CP, estableciéndose en el 545 las siguientes penas: prisión de ocho a diez años para quienes la induzcan, la sostengan, la dirijan o aparezcan como sus principales autores, y prisión de diez a quince años para quienes sean autoridad, en ambos casos con inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Fuera de esos casos la condena es de cuatro a ocho años de prisión, con inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo.

No obstante, si la sedición no ha llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya ocasionado la perpetración de otro delito castigado con pena grave, el Tribunal habrá de rebajar las penas en uno o dos grados, lo que significaría una enorme aminoración de la duración de las prisiones expuestas.

Pues bien, con estas normas legales, vigentes al tiempo de cometerse presuntamente las infracciones comentadas y también al momento de fallar por el TS, cualquier duda sobre la procedencia del mantenimiento de la situación personal de los políticos presos queda despejada, por más que sus defensas insistan en lo contrario.

Sin cansar al lector con citas o referencias jurisprudenciales, baste recordar que la propia Sala Segunda del Alto Tribunal ha sostenido últimamente y de forma reiterada la doctrina que se desprende de la aplicación estricta de aquellos preceptos sobre la prisión provisional.

En suma, resolviendo la duda inicial: blanco y en botella.