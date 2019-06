No me piques, mosquito

Dicen que la comida más nutritiva del futuro se elaborará a partir de insectos, que son bichejos muy abundantes en la naturaleza y ricos en proteínas. El hecho de que nos provoquen repugnancia a la mayoría no es óbice para ello, porque los constituyentes más desagradables de la comida del futuro no serán reconocidos por el comensal. Pasa lo mismo con el surimi o las salchichas baratas que Dios sabe de lo que están hechas. Uno de los más afamados puestos en el famoso Mercado de la Boquería en Barcelona despacha insectos y los vende como alimentos gourmet. Conozco un reputado periodista y escritor de nombre José Antonio y de apellido Martínez-Abarca que no ha mucho presumía de haberlos degustado con placer y fruición.

La pregunta que me hago hoy aquí es si los mosquitos serán objeto de materia comestible en el futuro. Por una parte sería un alimento conveniente y barato, porque hay mogollón de mosquitos, sobre todo en Murcia, pero por otra parte no sé cuantos mosquitos serían necesarios para elaborar una ración del tamaño de una loncha de mortadela. Los insectos que se venden en La Boquería tienen como característica común que son sorprendentemente gigantes, sobre todo las hormigas, que parecen salidas de una película de ciencia ficción de los años cincuenta, de esas que nos atemorizaban en las tardes de los sábados en la Segunda Cadena. ¿Pero los mosquitos?

Por lo visto hay 2.000 especies de mosquitos, pero el que nos asusta por estos lares es el denominado tigre, no sabemos si se llama así porque se parece al temible felino (parece que sí por las listas que calza) o al tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial con el mismo apelativo. El caso es que los mosquitos son fuente recurrentes de noticias, y parece que ninguna de ellas buena. Hace un par de semanas vimos en una cadena televisiva nacional un reportaje sobre un padre murciano cuyo hijo había contraído una tremenda enfermedad debido al picotazo de mosquito residente de un recipiente de agua estancada. Yo, por si las moscas (más bien por si los mosquitos), rebusco en un último rincón de mi jardín al poco que caen cuatro gotas, por si se produce un estancamiento de agua que pueda dar acogida a las larvas.

Creo que he probado todo para combatir eficazmente a los mosquitos, cosa que es harto complicada debido a su astucia, perseverancia y alta eficacia en el empeño de chuparnos la sangre a los mamíferos, especialmente aquellos que residen en mi urbanización dotada de campo de golf y, por tanto, irrigada generosamente por aspersores nocturnos. Afortunadamente, los mosquitos, según he leído, se mueven en un radio no superior a cien metros, o al menos eso dicen los prospectos de instrucciones de las máquinas que he adquirido y que prometen erradicarlo. De la inteligencia del animal da fe el que estas máquinas hayan desarrollado una alta complejidad. Junto con la máquina en cuestión te venden un especie de pastilla que presuntamente emite vapores que imitan tanto el sudor humano como el CO2 que emitimos al respirar. Como esta pastilla dura apenas cuarenta días y es cara de reponer, yo ayudo al proceso rodeando la máquina con la cinta que uso para hacer bicicleta y, si ese día no he hecho ejercicio, le pego uno de los calcetines del día anterior. Toda esta operación tiene por objeto conseguir atraer al mosquito en cuestión. La máquina (o las máquinas debería decir, porque me he comprado tres que funcionan en horario continuo siete días a la semana, y todas las semanas del año) se completan con una luz negra que parece atraer a otra especie de mosquito, menos sensible a la atracción del sudor humano.

Para el que esté interesado en saberlo, las máquinas dan resultado, cosa que no puedo decir de los múltiples artilugios que previamente había adquirido y empleado sin éxito. El secreto último de estas máquinas es que cuando el mosquito se acerca, atraído por cualquiera de los variados reclamos, es absorbido con fuerza imparable (a la escala del mosquito) por un motorcito eléctrico que, de retruque, me ayuda a conciliar el sueño con su leve y sostenido runrún

Como ya he dicho, no hay día que pase sin tener noticias de los mosquitos. Una de éstas salió a la luz al final de unas vacaciones en Londres, y coincidió con que mi acompañante contrajo unas extrañas fiebres que casi la incapacitan para coger nuestro vuelo de vuelta a Alicante. La noticia en cuestión anunciaba que se esperaba la llegada del chikungunya a Inglaterra, transportado por algún viajero de procedencia exótica y extendido (como suele acontecer en estos casos) por los mosquitos tigre locales. Cuando, ya en España y con la doliente prostrada en la cama, leí los síntomas que produce esta enfermedad, que es una variación de fiebre reumatoide, no dejé de aleccionarla para que se lo comentara al médico que finalmente acudió a urgencias del hospital al que la tuvimos que trasladarla por los fuertes dolores en las articulaciones.

Recuerdo como si fuera ayer (y fue hace algo así como cinco años) la mirada de desprecio y altanería del médico, que repetía con mucha sorna mientras se movía por la habitación: «¿Así que el chiquilimpuña (sic)?». Por supuesto que la trataron con éxito de los síntomas (mi agradecimiento desde aquí al galeno socarrón que me trató de pedante enteradillo), sin que hasta de momento se haya emitido un diagnóstico preciso de lo que le pasó. Y yo me pregunto al cabo de estos años: ¿no tendrá esto algo que ver con el caso de los tres turistas islandeses que han contraído el chikungunya en Alicante, como publicó la prensa con bombo y platillo hace una semana? ¡Menuda lección de humildad para el médico en cuestión sería poder trazar la infección hasta el paciente cero, mi acompañante en este caso!

De lo que no cabe duda es que acabar con los mosquitos es una tarea universal digna de una cruzada global. La malaria que afecta a millones de personas es el perjuicio más grave (pero no el único) de las aviesas actuaciones del mosquito. Parece ser que una modificación genética podría impedir que se reprodujeran. Por mi parte no me andaría con chiquitas y ordenaría su exterminio. También tengo entendido que el ayuntamiento de Murcia siembra poblaciones de murciélagos para que se los zampen. En mi caso, he desarrollado tal odio a los mosquitos que solo me vale la opción de aplastarlos de un manotazo cuando los pillo en sus horas bajas, ahitos de sangre y ralentizados por la luz matinal.