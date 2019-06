Venga a matarme en el gimnasio para la 'operación bikini' y resulta que, amigo Trump, estás a punto de dar el botón en pleno solsticio, lo que me hubiera evitado la diaria pista americana. ¿Podrías esperarte, buen hombre, por llamarte algo, hasta pasadas las fiestas de Cartagineses y Romanos que disfrutemos del verano y de los torneos cruentos de nuestra ciudad trimilenaria, que este año prometen, pues hay un nuevo tridente que causa sensación? A ver, animal, político me refiero, ¿serás capaz de quitarnos el placer de ver fraguarse el otro pacto tripartito que nos gobernará en Murcia? Justo cuando dan a luz un documento que tú, Donald, no podrías leer pues supera en mucho el tamaño de un tweet, vas y declaras la guerra a Irán. No hombre, no. Déjanos cerrar el Gobierno regional y después que lluevan todas las bombas que sean menester, pero al pobre Alberto Castillo no le podemos tener en alerta mucho tiempo más. ¡Qué cositas tienes! Y por si fuera poco, no esperas tampoco a la sentencia del juicio por la custodia de Indie, el perro que se disputan una pareja rota en los tribunales del Reino de Murcia. Saber si el pobre se quedará en Murcia o deberá partirse con Ibiza y, por tanto, exponerse a esos aires libertinos. Tan distantes como tú y Rohaní, Google y Hyawey, Rivera y Sánchez o Errejón e Iglesias. No tengas prisa. Dale tiempo a Albert para que se convierta en jefe de la oposición tanto en España como en su Grupo Europeo como, si hace falta, allá en tu cortijo yanqui. Y, ante todo, es vital conocer qué ocurrirá con la Pantoja y paladear las fotos de la boda de Ramos. Eso sí, el inicio de la tercera guerra mundial permitirá a los perros del Ártico ya no andar sobre el agua sino sumergirse por completo; igual que les ocurrirá a Los Lobos del concurso Boom, que morirán de éxito. Pues eso, ¡Boom! Y listo el problema del cambio climático y el resto de incógnitas existenciales. Pero, piensa antes, que es mucho decir, si no merece la pena o la risa concluir lo comentado, incluido el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente€ que para una vez que gana.